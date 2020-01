Air France: Mise en service cet été de nouvelles cabines pour La Réunion

Le 14 janvier dernier, Air France a dévoilé les cabines rétrofitées de ses Boeing 777. Au total, 120 millions d'euros seront investis pour rénover l'intégralité de la flotte de Boeing 777 qui exploite les lignes des COI (Caraïbes-Océan Indien).



Le premier appareil Boeing 777-300 équipé de cabines totalement rénovées s'envolera le 15 janvier 2020 vers Pointe-à-Pitre, puis Fort-de-France le 16 janvier. Le premier vol pour La Réunion se fera à l'été. Les 472 sièges de l'appareil configuré en tri-classe (14 sièges business, 28 sièges de premium economy et 430 sièges de classe économique) ont été totalement repensés.



En business, les passagers bénéficieront d'une implantation en 1-2-1 qui garantira un accès aux couloirs sans déranger son voisin. Le siège est transformable en lit totalement horizontal et dispose d'un coffre de rangement avec miroir et casque à réduction de bruits, d'une prise électrique, de deux ports USB, d'une liseuse individuelle et d'un écran HD de 18,5 pouces (47 cm).



La cabine Premium Economy, disposera d'un nouveau fauteuil qui réunit les plus hauts critères de confort avec une largeur d’assise de 48,8 cm, une inclinaison de siège à 130° à l’intérieur d’une coque fixe, un soutien lombaire adapté aux différentes morphologies et plus d’espace pour les jambes ainsi qu'écran individuel HD de 13,3 pouces.



La cabine Economy offrira un confort optimal pour chacun avec un siège d’une largeur d’assise de 43 cm, une inclinaison à 118°, des têtières moelleuses ajustables et des mousses ergonomiques ainsi qu'un écran individuel haute définition de dernière génération de 11.6 pouces.