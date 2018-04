La grande Une Air France: Le directeur rappelé à Paris pour comportement inapproprié auprès d'employées Christian Oberlé n'est plus directeur régional d'Air France à la Réunion.

Peu de personnes étaient au courant, tant son départ a été précipité.

Officiellement, il a été muté au siège à Paris, dans le cadre d'une mutation classique.

Il n'en est rien. S'il est rentré aussi vite, sans même prévenir la plupart de ses amis, c'est à la suite d'un signalement pour comportement sexuel inapproprié de la part d'une employée de l'agence de Saint-Denis.

Très gênée, la compagnie a fini par reconnaitre les faits. A moitié...

En général, les directeurs régionaux d'Air France restent 4 ans ans dans l'île. Ayant pris ses fonctions le 1er septembre 2016, rien ne laissait présager le départ de Christian Oberlé de la Réunion.



D'autant que les conditions de ce départ ont surpris tout le monde. En catimini, presque personne n'était au courant... Même ses amis les plus proches n'ont appris la nouvelle qu'au dernier moment.



Le 29 mars, il avait réuni quelques cadres d'Air France, un ou deux partenaires et un journaliste (pourquoi un seul au fait?) pour leur présenter une future coopération de la compagnie avec le restaurant L'Atelier de Ben à Saint-Denis. A aucun moment, il n'a évoqué un éventuel départ.



Quelques jours plus tard, il était dans l'avion...



Des rumeurs qui circulaient depuis quelque temps



Officiellement, Christian Oberlé a été rappelé à Paris, au siège de la compagnie, dans le cadre d'une mutation classique. Il n'en est absolument rien.



Cela fait quelques temps que des rumeurs circulaient dans le Landernau dionysien sur les sorties nocturnes du directeur régional d'Air France, qui fréquentait assidûment certaines boites de nuit. Rien de bien gênant, si ce n'est que ça faisait jaser au sein de la bonne société dionysienne.



Beaucoup plus grave, des bruits ont commencé à circuler, au sein même de la compagnie cette fois, sur des avances pour le moins indécentes que le directeur régional aurait faites à des employées. On évoque des propositions impudiques à l'occasion de l'inauguration de l'agence de Saint-Pierre, mais également lors du dîner annuel de la compagnie.



Les jeunes femmes qui avaient été approchées s'en étaient émues auprès de collègues, et le bruit avait commencé à circuler.



Le coup de grâce : une nouvelle affaire avec une employée de l'agence à St-Denis



Mais le coup de grâce est arrivé à la suite d'une nouvelle affaire concernant une employés de l'agence de St-Denis. Si la jeune femme n'a pas souhaité porter plainte, l'affaire est malgré tout remontée jusqu'au CHSCT qui a étudié le dossier.



Plus possible dans ces conditions d'étouffer l'affaire.



Un émissaire de la direction générale est venu de Paris et quelques jours plus tard, l'affaire était entendue. Christian Oberlé quittait la Réunion sans tambours ni trompettes, mais sans que personne (ou presque) à la direction ne soit au courant.



Interrogé, le service Communication de la compagnie est tombé des nues. Au point que nous aurions pu douter de nos informations. Heureusement que nous avions tous les éléments, et notamment le nom de la jeune femme dont il avait été question au CHSCT.



Air France finit par confirmer



L'affaire est remontée jusqu'à Paris, et le communiqué officiel est tombé ce matin : "Air France a pris connaissance des informations relayées par Zinfos974 concernant un de ses employés précédemment basé à La Réunion. La compagnie prend avec le plus grand sérieux les plaintes impliquant ses salariés. Une enquête interne a été lancé (sic) pour faire la lumière sur les faits. Conformément à sa politique du respect de la vie privée et de la confidentialité, Air France ne divulgue pas d'informations à des tiers sur les dossiers de ses employés".



Sans reconnaitre explicitement les faits, la compagnie admet qu'une plainte a bien été déposée.



Christian Oberlé sera remplacé par Claire Tabakian qui prendra officiellement ses fonctions le 1er mai. Pierrot Dupuy Lu 1578 fois