Air Austral va rapatrier depuis Bangkok les Français bloqués en Asie

Le 26 mars, un avion de la compagnie réunionnaise atterrira à Bangkok. Sa mission : participer à l'évacuation des nombreux touristes français qui ont vu leur vol retour compromis du fait de la fermeture des frontières aux passagers de nationalité française.



Sont attendus à Bangkok les passagers qui restent coincés dans les pays autour de la Thaïlande. À charge pour eux, néanmoins, de payer leur billet pour rejoindre Bangkok, nous signale un informateur du secteur aérien.



Rien de mieux qu'un exemple pour illustrer le casse-tête qui donne des cheveux blancs à toutes les ambassades françaises depuis une semaine, en raison de la progression de la pandémie Covid-19.



Imaginons un touriste réunionnais coincé à Kuala Lumpur en Malaisie et qui aurait perdu le bénéfice de son vol retour via Air Mauritius car, entre-temps, la République de Maurice a décidé de ne plus accepter de passagers de nationalité française, même en transit.



Ce passager devrait ainsi sortir de sa poche le montant de son nouveau billet Kuala Lumpur vers Bangkok, puis prendre l'avion d'Air Austral vers sa destination retour. Sachant que ce dernier trajet assuré par Air Austral sera entièrement couvert par la compagnie mauricienne.



