Air Austral suspend ses vols vers la Chine

Compte tenu de l'évolution de la situation en Chine depuis l'apparition du Coronavirus et de toutes ses conséquences, Air Austral a pris la décision de suspendre temporairement ses vols de/vers Canton du 8 février au 1er mars prochain.La compagnie, qui suit de près, en lien avec l'ARS, l'évolution de la situation, décidera à la mi-février d'une éventuelle reconduction de cette mesure.La compagnie a d’ores et déjà mis en place des mesures commerciales, possibilités de report sans frais ou remboursement des voyages, pour les passagers des vols impactés.Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande aux passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur www.air-austral.com ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».En Chine, l'épidémie du coronavirus s'accélère. Le bilan fait état de 131 morts et plus de 6000 personnes contaminées. Tandis que les Français actuellement dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, vont être rapatriés, le ministère de la Santé a confirmé mardi un quatrième cas dans l'Hexagone.