Air Austral suspend ses liaisons vers Canton jusqu'au mois de Juin

"Par mesure de précaution, face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce la prolongation de la période de suspension de ses vols Réunion/Canton et ce jusqu’au 30 juin 2020.



Les dispositions mises en place par la compagnie pour les passagers ayant déjà effectué l’achat de leurs billets pour un voyage durant cette période restent inchangées:



- Modification sans frais de leurs dates de voyage

- Remboursement intégral de leur billet (sur les tronçons non utilisés)



Air Austral reste très attentive à l’évolution de la situation, en contact étroit avec les autorités concernées, et tiendra sa clientèle informée de toute autre modification."