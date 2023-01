A la Une . Air Austral sauvée : La Région se dit "satisfaite"

Le troisième vice-président de la Région Réunion, Normane Omarjee, s'exprime suite à l'annonce de la Commission européenne qui a accordé l'aide de 119,3 millions d'euros pour la restructuration d'Air Austral. Par RL - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 18:42





La présidente de Région, Huguette Bello, et ses équipes avaient réussi à résister à la proposition de l'Etat mais avait dû défendre le dossier d'Air Austral devant la Commission européenne pour obtenir les fonds nécessaires



Contacté par nos soins, Normane Omarjee, 3e vice président de la Région Réunion en charge du dossier, se dit heureux et satisfait de la décision de la Commission Européenne. Il ajoute qu'il s'agit d'un travail d'équipe qui va permettre de de garder



Joseph Brema s'est aussi félicité de la nouvelle et a déclaré : " Normane Omarjee, troisième vice-président de la Région Réunion, chargé du Désenclavement aérien, maritime et numérique, faisait partie de l'équipe dépêchée à Bruxelles pour défendre le cas d'Air Austral devant la commission européenne. La compagnie aérienne accuse 200 millions d'euros de dettes et avait perdu le soutien de l'Etat français qui militait pour un rapprochement avec Corsair.La présidente de Région, Huguette Bello, et ses équipes avaient réussi à résister à la proposition de l'Etat mais avait dû défendre le dossier d'Air Austral devant la Commission européenne pour obtenir les fonds nécessaires pour remettre la compagnie aérienne sur la bonne voie . Les instances bruxelloises ont annoncé aujourd'hui avoir validé le plan de restructuration présenté par la société réunionnaise et soutenu par la Pyramide inversée.Contacté par nos soins, Normane Omarjee, 3e vice président de la Région Réunion en charge du dossier, se dit heureux et satisfait de la décision de la Commission Européenne. Il ajoute qu'il s'agit d'un travail d'équipe qui va permettre de de garder l'indépendance de la compagnie Air Austral mais surtout, que la fusion avec Corsair a été évitée. Il ajoute avoir toujours maintenu ce "plan de vol" qui est aujourd'hui couronné de succès nonobstant les difficultés rencontréesJoseph Brema s'est aussi félicité de la nouvelle et a déclaré : " Air Austral est officiellement sauvée ."