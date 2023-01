A la Une . Air Austral sauvée : "L'histoire me donne raison", déclare Huguette Bello

Voici le communiqué de la Présidente de Région suite à l’autorisation de la Commission européenne à l’aide à la restructuration en faveur de la compagnie réunionnaise Air Austral : Par NP - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 19:29

La Commission européenne vient d’autoriser ce jour l’aide à la restructuration de 119 millions d’euros en faveur de notre compagnie réunionnaise Air Austral. C’est là une grande nouvelle pour notre économie et l’ensemble des Réunionnais.



C’est une grande fierté car, depuis notre arrivée à la tête de la Région, j’ai cru en ce projet de restructuration et nous avons déployé tous les moyens nécessaires pour le concrétiser.



Le combat que nous avons mené était pourtant loin d’être acquis.



Il faut se souvenir qu’il y a plus d’un an, devant les grilles de la préfecture, j’ai lancé un appel à l’ensemble des acteurs économiques réunionnais autour du patriotisme économique pour sauver la compagnie Air Austral.



Depuis le départ, nous avons été cohérents en défendant un plan de restructuration dit "stand alone" autour de trois lignes directrices :



1. Le capital de la compagnie doit être réunionnais ;

2. Le centre de gravité des décisions doit rester local ;

3. Toute fusion capitalistique avec une autre compagnie doit être écartée ;



Après plusieurs mois de travail avec les acteurs économiques, un pool d’investisseurs locaux s’est constitué à nos côtés dans le cadre d’un consortium. La tâche n’a pas été facile.



Ensemble, nous avons traversé beaucoup d’épreuves. D’aucuns ont émis des doutes sur la faisabilité d’un tel projet et la solidité de cette stratégie.



Force est de constater que l’histoire me donne aujourd’hui raison puisque le plan de restructuration présenté à la Commission européenne a été validé ce jour.



Dans le cadre de cette restructuration, la SEMATRA, conservera, quant à elle, une influence stratégique sur les grandes décisions de notre compagnie.



Devant cette réussite collective, je tiens à remercier d’abord M. Joseph Bréma, PDG de la compagnie Air Austral pour avoir su faire aboutir ce processus de restructuration. Je remercie également l’ensemble du personnel de la compagnie pour sa confiance et son engagement en faveur de ce projet ainsi que les élus, en particulier Monsieur le Vice-Président Normane Omarjee en charge de ce dossier, et le personnel du Conseil Régional qui ont œuvré depuis plus d’un an pour accompagner ce projet de restructuration.



En outre, l’aboutissement de ce dossier a été rendu possible grâce à l’accompagnement et à la compréhension de l’État et de la Commission européenne. Je les en remercie.



Enfin, je tiens à remercier les acteurs institutionnels et en particulier les acteurs économiques locaux qui ont répondu à mon appel au patriotisme et qui ont investi dans la compagnie, obtenant ainsi la confiance des partenaires financiers et bancaires. Je mesure toute la valeur de cet engagement.



Cette autorisation de la Commission européenne nous montre aujourd’hui que lorsque les acteurs politiques et économiques font cause commune autour d’un projet capital pour notre territoire, nous, Réunionnais, sommes capables de réussir ensemble.