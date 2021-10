A la Une . Air Austral reprend progressivement les vols sur son réseau régional

Face à une réouverture progressive des frontières et à l’allègement des restrictions de voyages des pays et iles de l’océan Indien qu’elle dessert, Air Austral, après plusieurs mois de suspension dus au contexte de la crise sanitaire (Covid-19), reprend progressivement les vols de son réseau régional pour la période de fin d’année. La compagnie fait ainsi le point sur les vols qu’elle propose aux voyageurs pour la période allant d’octobre à décembre 2021. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 11:54





Les vols de son réseau régional seront opérés au moyen de ses tous nouveaux appareils, les Airbus A220-300. Ces appareils de dernière génération, modernes, au confort renouvelé, ont rejoint la flotte de la compagnie le 12 août dernier, dans le cadre du renouvellement intégral de sa flotte moyen-courrier.



Air Austral renforce ses fréquences sur Mayotte et Maurice



Air Austral renforce son programme des vols actuels vers Mayotte et l’ïle Maurice, avec des vols additionnels en période de vacances scolaires :



Mayotte :



Minimum un vol par jour et jusqu’à 15 fréquences hebdomadaires



Maurice :



Entre 15 et 23 rotations hebdomadaires, soit jusqu’à 4 vols par jour



Réouverture progressive vers Madagascar à compter du 26 octobre 2021.



Le gouvernement malgache a annoncé l’ouverture progressive de ses frontières à compter du samedi 23 octobre 2021. Air Austral est heureuse d’annoncer à sa clientèle la reprise de ses vols entre La Réunion et Tananarive à compter du 26 octobre 2021, à raison de 2 fréquences hebdomadaires, les Mardis et Vendredis.



Les autres destinations de Madagascar (Nosy Be, Tamatave, Tuléar & Fort Dauphin) proposées par la compagnie restent à ce stade suspendues, dans l’attente des décisions des autorités malgaches.



L’Afrique du Sud et L’inde dès le mois de novembre



Réunion-Johannesburg : Air Austral proposera à compter du 07 novembre prochain, 1 fréquence par semaine chaque dimanche, et jusqu’à 3 fréquences par semaine à compter du 07 décembre 2021.



Réunion- Chennai : Air Austral reprend ses vols à raison d’un vol hebdomadaire le vendredi à compter du 19 novembre. Une deuxième fréquence programmée le mardi viendra renforcer la desserte en période de vacances scolaires



Réouverture des vols vers les Seychelles et les Comores pour la période de haute saison



Réunion-Seychelles : Air Austral reprend ses vols le 19 décembre 2021 à raison d'une fréquence par semaine chaque dimanche.



Réunion-Moroni (Comores ) : Air Austral reprend ses vols le 22 décembre 2021 à raison d'une fréquence par semaine chaque mercredi



Renforcement du programme des vols Long-Courrier en période de haute saison



En parallèle, la compagnie Air Austral renforce son programme des vols Long-Courrier entre La Réunion et Paris, ainsi qu’entre Mayotte et Paris, sur la période de haute saison, par l’ajout de capacité additionnelle en période de vacances scolaires.



Réunion-Paris : jusqu’à 10 fréquences proposées chaque semaine



Mayotte-Paris : jusqu’à 4 fréquences proposées chaque semaine



Ce programme des vols est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



La compagnie rappelle que l’entrée aux destinations citées ci-dessus est soumise à un protocole sanitaire stricte.



Toutes les informations nécessaires aux conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet de la compagnie : https://www.air-austral. com/a-propos-dair-austral/ actualites

