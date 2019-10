Air Austral renouvelle sa flotte avec trois nouveaux A220.



Airbus et Air Austral ont signé ce samedi 12 octobre 2019 un contrat d’achat portant sur trois A220-300, le dernier-né de la famille Airbus. Ces avions plus économiques remplaceront une partie de la flotte actuelle de la compagnie aérienne régionale.



L’A220 conjugue des caractéristiques aérodynamiques avancées, l’utilisation de matériaux innovants, ainsi que des moteurs de dernière génération, qui affiche une réduction de la consommation de carburant d’au moins 20% par siège par rapport aux avions de la génération précédente, ainsi qu’une réduction significative des émissions des nuisances sonores.



“Les appareils seront livrés, le premier en novembre 2020, le second en décembre et le troisième, en mars 2021”.

Marie-Joseph Malé, PDG de la compagnie Air Austral, a signé ce 12 octobre 2019 un contrat d’achat de trois A220-300 au constructeur français Airbus.