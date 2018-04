Air Austral récompensée par TripAdvisor

Belle récompense pour Air Austral. La compagnie régionale vient d'être élue meilleure compagnie aérienne de la région Afrique et Océan Indien ainsi que meilleure compagnie aérienne de la zone Afrique et Océan Indien pour ses classes Loisirs et Économique dans le cadre des "Traveler’s Choice Awards 2018". Ce palmarès représente la plus haute distinction délivrée par la communauté TripAdvisor.Ces Traveler's Choice Awards distinguent les meilleures compagnies aériennes au monde selon des critères de quantité et de qualité des notes et des avis postés par les membres de la communauté TripAdvisor.Ces récompenses sont donc entièrement basées sur les avis postés par les membres au cours de l’année 2017.Ce n'est pas une première pour Air Austral qui avait déjà reçu un prix cette année, celui du "Meilleur site Internet" lors de la cérémonie des Travel d’Or 2018, le 29 mars dernier, qui récompensait les meilleures entreprises du secteur du tourisme.Pour découvrir le palmarès complet du "Travelers’ Choice Awards 2018" rendez-vous sur le site www.tripadvisor.com/TravelersChoice