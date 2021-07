A la Une . Air Austral reçoit trois A220-300 le 12 août prochain

La compagnie spécialiste de l’océan Indien, devient aujourd’hui la première compagnie française à intégrer ce type appareil de dernière génération. Elle se dote ainsi d’une flotte Moyen Courrier entièrement modernisée, au confort renouvelé, et destinée à une desserte plus efficiente de son réseau régional. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 17:07

Air Austral annonce avoir pris officiellement possession du premier de ses trois A220-300 commandés auprès du constructeur Airbus en octobre 2019. C’est ce jour, le 27 juillet 2021, précisément à 06h14 heure de Mirabel au Canada, que s’est en effet clôturé avec succès le processus d’acquisition de l’A220. La livraison des deux autres aéronefs est quant à elle organisée dans la foulée. Air Austral poursuit ainsi sa stratégie d’avant-garde et devient aujourd’hui, la première compagnie française à intégrer ce type d’appareil de dernière génération.

Les 3 nouveaux avions de la compagnie réunionnaise sont ainsi prévus d’atterrir sur le sol réunionnais le 12 août prochain. Ils viennent en remplacement des deux Boeing 737-800NG et de l’ATR 72-500 et composeront une flotte Moyen-courrier homogène et entièrement modernisée.





"La réception de ce nouvel avion est un moment très fort pour Air Austral, d’autant plus dans ce contexte de crise épidémique que nous subissons depuis plus d’un an. Je tiens ici à remercier et à féliciter les équipes et les partenaires qui ont permis cette acquisition structurante et stratégique pour Air Austral et son avenir. C’est pour la compagnie un investissement fondamental et responsable. L’Airbus A220-300 nous ouvre de nouveaux horizons. C’est l’appareil qu’il nous fallait pour confirmer notre position d’avant garde dans l’océan Indien, tout en maintenant des perspectives de rentabilité durable. Son niveau de confort et ses performances nous permettent un bond incontestable d’efficience tant opérationnelle qu’environnementale. Notre desserte régionale prend un nouvel élan. Nous sommes impatients de pouvoir faire découvrir à nos clients cette nouvelle expérience de voyage, dès que la situation sanitaire le permettra. Plus que jamais, nous sommes parés pour la reprise", Marie-Joseph Malé Président Directeur Général d'Air Austral.



"Nous souhaitons la bienvenue à Air Austral qui vient rejoindre la famille des clients et opérateurs d'A220, famille qui ne cesse de s’agrandir. L’A220 permettra à Air Austral de développer davantage son marché domestique et régional dans l'océan Indien grâce à cet appareil très efficace, tandis que les passagers apprécieront l'expérience du voyage dans sa cabine spacieuse, lumineuse et moderne." Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus.

Au total, Air Austral prend possession de trois Airbus A220-300, permettant le renouvellement intégral de sa flotte court et moyen-courrier. La compagnie basée à La Réunion se place ainsi dans les meilleures conditions pour préparer la reprise des liaisons Internationales et confirme ses ambitions pour l’océan Indien, qui a toujours été au coeur de sa stratégie.



De taille intermédiaire, équipé de 132 places (12 Confort, 120 Loisirs), l’Airbus A220-300 offrira une meilleure expérience de vol avec une cabine moins bruyante, plus spacieuse, plus lumineuse pour chaque passager.



L’avion s’inscrit par ailleurs pleinement dans la démarche éco-responsable de l’entreprise. Propulsé par des moteurs de nouvelle génération PurePower PW1500G Geared Turbofan de Pratt & Whitney, l'A220 est l'avion le plus silencieux et le plus respectueux de l’environnement de sa catégorie. L'avion se caractérise par une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport aux avions de la génération précédente, une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège inférieure de 25 % ainsi que des émissions de NOx inférieures de 50 % par rapport aux normes industrielles actuelles.



Il pourra desservir toutes les destinations d’Air Austral dans un rayon de 6.000 km (3.200 miles nautiques). Les contraintes du réseau court et moyen-courrier d’Air Austral imposaient jusqu’ici l’utilisation de deux Boeing 737-800NG et d’un ATR 72-500, qui disposaient chacun d’équipages et de procédures de maintenance propres. Ces trois appareils seront ainsi remplacés. En se dotant d’une flotte court et moyen-courrier homogène, composée uniquement d’Airbus A220-300, Air Austral optimisera ses coûts et disposera d’un modèle d’exploitation plus souple et plus robuste, permettant d’envisager, à terme, un renforcement de son réseau régional.



Dans l’immédiat, Air Austral prévoit de déployer l’Airbus A220-300 entre La Réunion et Mayotte, puis entre La Réunion et Maurice. Par la suite, la levée des restrictions sanitaires permettront de compléter cette offre vers Madagascar, les Seychelles, les Comores, l’Inde et l’Afrique du Sud. Vers chacune de ces destinations, Air Austral contribuera au rayonnement de La Réunion, grâce à la dérive de ses avions, pensées pour la mise en valeur de l’île.



Des avions aux couleurs de La Réunion, bientôt immatriculés F-OLAV, F-OMER, F-OTER, comme une ode à l’île intense C’est dans la parfaite continuité de son identité visuelle construite en 2014, affichant clairement l’ancrage et l’attachement de la compagnie à sa Terre de naissance, la Réunion, qu’ont été imaginés la livrée et les immatriculations des 3 appareils.



Les A220-300 d’Air Austral seront en effet immatriculés respectivement F-OLAV (lave), F-OMER (mer), et F-OTER (terre) en hommage aux paysages de La Réunion affichés en résonnance et en grand sur les dérives des appareils.



Caractériques techniques des A220-300 d’Air Austral :

▪ Longueur: 38,7 m

▪ Largeur: 11,5 m

▪ Envergure: 35,1 m

▪ Monocouloir bi-classe de 132 places.

▪ Classe confort : 12 sièges. Trois rangées de 4 sièges (2-2) avec un espacement (pitch) de 102 cm entre chaque rangée.

▪ Classe Loisirs : 120 places. 24 rangées de 5 sièges (2-3) avec un espacement de 76 cm.

▪ Interface de divertissement Panasonic eXW.

▪ Prise électrique individuelle.

▪ Larges fenêtres panoramiques.

▪ Eclairage d’ambiance LED modulable, contribuant à réduire la fatigue du voyage.

▪ Cabine la plus large (3,28 m), la plus haute et la plus silencieuse de sa catégorie avec de vastes espaces de rangements.

▪ 25% de consommation de carburant, de coûts d’exploitation, et d’émission de CO2 en moins par siège par rapport aux

avions de génération précédente.

▪ 25% de coût de maintenance en moins.

▪ Baisse de 50% de l’empreinte sonore.

▪ Moteur compatible avec le carburant durable d’aviation (Sustainable Aircraft Fuel).

La Flotte d’Air Austral après acquisition de ces 3 appareils :

- 3 Boeing 777-300ER

- 2 Boeing 787-8, Dreamliner

- 3 Airbus A220-300













