Communiqué Air Austral propose désormais Tuléar et Fort-Dauphin toute l'année

En accord avec ses autorités de tutelle, la Direction Générale de l’Aviation Civile et l’Aviation Civile Malgache, Air Austral étend ses vols de/vers Tuléar et Fort Dauphin initialement prévus de façon ponctuelle pour la période des vacances scolaires du 10 au 24 octobre 2022. La compagnie est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle à compter du 14 novembre 2022 sur une base régulière une fréquence hebdomadaires de/vers Tuléar et Fort Dauphin toute l’année. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 14:15

Les vols seront opérés chaque lundi en Airbus A220-300 comme suit :



Réunion > Fort Dauphin > Tuléar

Vol UU651 Décollage de La Réunion Roland Garros à 10h45

- Arrivée à Fort Dauphin à 11h30

- Arrivée à Tuléar à 13h15



Fort Dauphin > Tuléar > Réunion

Vol UU651 Décollage de Fort Dauphin à 12h30,

- Arrivée à Tuléar à 13h15

- Décollage de Tuléar à 14h15

- Arrivée à La Réunion Roland Garros à 17h15





La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation Civile Malgache pour cette décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager de nouveaux projets de voyages d’affaires ou de loisirs, ou encore de rendre visite à leurs familles.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie La reprise de la desserte de ces destinations permet à la compagnie de répondre à une importante demande de sa clientèle mais également de ses partenaires économiques et acteurs du tourisme. Avec la réouverture de Tuléar et Fort Dauphin, Air Austral dispose à nouveau d’un réseau de 7 points de desserte de/vers Madagascar.La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation Civile Malgache pour cette décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager de nouveaux projets de voyages d’affaires ou de loisirs, ou encore de rendre visite à leurs familles.Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com