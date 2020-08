Economie Air Austral prolonge la suspension de ses vols de et vers l'île Maurice

En raison du "maintien des directives gouvernementales" et face à la crise du covid-19, la compagnie Air Austral a décidé de prolonger la suspension de ses vols vers et en direction de l'ile Soeur jusqu'au 13 septembre 2020. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 16:53 | Lu 572 fois

La compagnie réunionnaise invite ses passagers à se rapprocher d'elle via notamment son site internet pour le report ou la mise en avoir de leurs voyages.



Pour l'heure, la réouverture des frontières mauriciennes n'est pas prévue avant le 1er septembre prochain et l'accès à l'île Soeur est toujours interdit jusqu'au 31 août inclus.



Une interdiction qui ne concerne pas les vols spéciaux de rapatriement ou de fret, qui sont eux autorisés par le gouvernement mauricien, ce dernier attendant la livraison d'un laboratoire de tests de dépistage de covid-19 à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam de Plaisance.





