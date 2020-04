Economie Air Austral prolonge l'ajustement de son programme en avril et mai

L’activité réduite d’Air Austral sera prolongée jusqu’en mai. Pendant deux mois, seules deux rotations Réunion – Paris seront maintenues par semaine. Et ce pour les « strictes besoins de la continuité territoriale ». Le pont aérien entre La Réunion et Mayotte servant d’affrètement est également maintenu.

L’ajustement du programme a été fait pour la période de la mi-avril à la fin du mois de mai afin de permettre aux passagers « de s’organier et d’anticiper les opération de report, de modifications et d’annulations de leurs réservations ».

Si l’activité de la compagnie aérienne a été quasiment interrompue avec 95% des vols annulés, Air Austral « se prépare à la reprise ».

Le détail de vols :

Réunion / Paris / Réunion

Ajustement du programme à raison de 2 vols hebdomadaires jusqu’au 26 avril 2020 inclus



Réunion / Marseille / Réunion

Suspension vols RUNMRSRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



Réunion / Mayotte / Réunion

Suspension vols RUNDZARUN jusqu’au 17 mai 2020 inclus



Mayotte / Paris / Mayotte

Suspension vols DZACDGDZA jusqu’au 17 mai 2020 inclus



Réunion / Bangkok / Réunion

Suspension vols RUNBKKRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



Réunion / Chennai / Réunion

Suspension vols RUNMAARUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



Réunion / Johannesburg / Réunion

Suspension vols RUNJNBRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



Réunion / Madagascar / Réunion

Suspension de tous les vols de/vers Madagascar jusqu’au 03 mai 2020 inclus



Réunion / Maurice / Réunion

Suspension vols RUNMRURUN et ZSEMRUZSE jusqu’au 03 mai 2020 inclus



Réunion / Moroni / Réunion

Suspension vols RUNHAHRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



Réunion / Rodrigues / Réunion

Suspension vols RUNRRGRUN jusqu’au 03 mai 2020inclus



Réunion / Seychelles / Réunion

Suspension vols RUNSEZRUN jusqu’au 31 mai 2020 inclus



La compagnie rappelle que "les conditions commerciales exceptionnelles et très souples permettant le report, la modification ou l’annulation des voyages. Tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet selon les conditions établies. En cas d’annulation de vol ou sur demande du passager, remboursement intégral possible, sous forme d‘un avoir de la valeur totale du billet valable 1 an à compter de la date d’émission de l’avoir. Avoir qui pourra être remboursé au bout d’un an s’il n’est pas utilisé avant sa date d’expiration".

