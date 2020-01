A la Une .. Air Austral modifie ses vols, suite à l'immobilisation de son 2ème Boeing 787-8, à partir du 10 février Dans un communiqué, Air Austral informe des mesures prises pour pallier l'immobilisation de son second Boeing 787-8, liée à un problème moteur du constructeur. Des mesures commerciales sont vigueur, détaillées ci-dessous dans le communiqué reproduit intégralement.





Tributaire de la disponibilité des centres agréés, capables de procéder au démontage des moteurs de l’appareil, le 787-8 d’Air Austral sera immobilisé à compter du 10 février 2020.



Pour pallier cette immobilisation, elle se voit contrainte de réajuster son programme des vols à compter du 10 février et ce pour une durée de quatre mois.Ces modifications concernent principalement les lignes Réunion <> Mayotte et Réunion <> Bangkok.

Réunion <> Mayotte : Les vols prévus initialement au moyen de son Boeing 787-8, seront opérés au moyen de ses Boeings 737-800. Des fréquences supplémentaires ont été programmées en cas de nécessité.

Réunion <> Bangkok : Air Austral proposera sur ladite période 1 fréquence par semaine entre La Réunion et Bangkok. Elle sera opérée au moyen de l’un de ses Boeings 777-300 ER, appareil de capacité supérieure.



Programme d’entretien obligatoire pour notre Boeing 787-8, F-OLRB, du 24 au 27 janvier prochains



En amont de cette immobilisation longue durée, Air Austral se doit d’effectuer une tâche de son programme d’entretien rendue obligatoire tous les 3 ans. Son Boeing 787-8, F-OLRB, sera envoyé en maintenance chez STORM Aviation, à Londres du 24 au 27 janvier prochains.



Air Austral a ainsi affrété la compagnie WAMOS Air. Cette dernière effectuera les vols suivants :

· Le Vol UU976 Paris > Mayotte du 25 janvier 2020

· Les Vols UU277 Mayotte Réunion – et UU276 Réunion Mayotte du 26 janvier 2020

· Le Vol UU977 Mayotte > Paris du 26 janvier 2020.



Le Boeing 787-8, F-OLRB, d’Air Austral reprendra son activité en effectuant le vol UU976 Paris > Mayotte du lundi 27 janvier 2020 avant sa prochaine immobilisation prévue le 10 février 2020.



***



Air Austral et ses équipes se mobilisent actuellement afin de limiter au maximum l’impact de ces perturbations. Des mesures commerciales sont d’ores et déjà mises en place.



La compagnie regrette la gêne occasionnée et souhaite présenter ses excuses aux passagers concernés. Elle rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers est sa priorité absolue.



Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande au passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur

http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html

ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».





Pour mémoire, une vague d’inspections renforcées des 787-8 équipés de moteurs Rolls Royce Trent 1000 est actuellement en cours sous le contrôle du motoriste et des autorités compétentes. Les compagnies procèdent ainsi et ce en fonction des créneaux disponibles et indiqués par Rolls Royce à la réparation de leurs moteur. Après l’immobilisation de son Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC, la compagnie Air Austral procède aujourd’hui à l’immobilisation son deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRB, et ce pour une période de quatre mois. Si les contrôles réguliers, dits «boroscopes », effectués depuis le mois de novembre 2018 sur les moteurs de son 787-8, F-OLRB, ne constatent jusqu’à ce jour aucune détérioration précoce des ailettes qui les composent, Air Austral se doit, selon les mesures de sécurité de l’EASA, de procéder au remplacement de ces ailettes par les ailettes de conception définitive, dernière génération.







MESURES COMMERCIALES :



Modifications sans frais de sa date de voyage :



Ø Le passager peut modifier sans frais/pénalités son billet d’avion sur la base du montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage (même si pas dispo dans le même quota) des billets dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates) Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.

Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire), dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.

