A la Une .. Air Austral : le scénario catastrophe des 4 avions cloués au sol sera évité Après les bonnes nouvelles reçues par Air Austral concernant l'inspection des moteurs de ses B787 Dreamliner, le spectre d'une autre inspection d'urgence pour ses Boeing 737 semble s'éloigner.

Le Boeing 737 lui aussi sous surveillance des autorités de tutelle



Deux autres appareils de la flotte régionale, des Boeing 737, sont également placés sous le regard attentif des autorités de tutelle de l'aviation civile, suite a un gravissime incident survenu sur un vol de la compagnie américaine Southwest Airlines.



Air Journal relatait récemment en ces termes le drame qui s'est déroulé en plein ciel : "Un passager de la compagnie aérienne low cost Southwest Airlines est mort quand l’explosion non contenue d’un moteur du Boeing 737-700 a entrainé la destruction d’un hublot".



A une altitude de 32.000 pieds, le moteur gauche (un CFM56-7B24) a connu une explosion non contenue, des débris perçant le fuselage et un hublot derrière l’aile, et entrainant une décompression. Un début d’incendie provoqué par une fuite de carburant étant rapidement éteint.



Air Journal précise que : "La passagère Jennifer Riordan, assise rangée 17, a été déclarée morte à l’hôpital. Des passagers ont raconté comment ils l’avaient agrippée pour éviter que son corps ne soit aspiré à l’extérieur de l’avion, avant que les PNC essaient de la ranimer avec un défibrillateur. Sept autres personnes ont subi des blessures mineures".



Une inspection prévue dans 5 ans



Equipée de deux B737-800, Air Austral précise : " Certaines vérifications sur certains appareils ont été demandées par l'autorité de tutelle, mais nous ne sommes pas concernés. Un certain nombre de cycles doit être respecté sur les moteurs. Nous ne sommes pas encore arrivés à date de cette inspection. Nous devrons faire ce contrôle à 9.500 cycles, c'est- à-dire dans environ 5 ans. Il est important de respecter ces cycles, d'atteindre le stade où l'usure, si il y avait un défaut de la pièce, pourrait se produire".



