Air Austral, le cadeau de mariage offert par Macron à Sarkozy ?

C'est un secret de polichinelle : La compagnie Air Austral va mal et des sources bien informées disent qu'elle n'a de la trésorerie pour tenir que jusqu'à mi-mai. C'est sans doute la raison pour laquelle l'Etat vole de nouveau à son secours.

La compagnie régionale, toujours engluée dans ses soucis malgré les multiples prêts contractés ces deux dernières années, va bénéficier d'un nouveau prêt de la part de la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) d'un montant de 6 millions d'euros.

Dans le même temps, les grandes tractations pour un rapprochement d'Air Austral avec une autre compagnie vont bon train. L'Etat privilégie la piste Corsair tandis qu'à la Région, on affirme "examiner toutes les pistes". Par Pierrot Dupuy et Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 21:29





La compagnie avait dû contracter plusieurs prêts afin de faire face aux effets de la crise. Ainsi, en 2020, les banques (Crédit agricole, BPI et BFC OI) lui ont prêté 90 millions d'euros, sans compter les 30 millions d'euros d'apport initial de la SEMATRA (20 millions d'euros de la CDC et 10 millions d'euros pour la Région Réunion) sous la forme de prêts d'actionnaires subordonnés, soit un total de 120 millions d'euros. Un montant qui n'a pas permis à Air Austral de retrouver une situation d'avant-crise et qui l'a poussé à contracter de nouveaux prêts en 2021 : 25 millions d'euros de la Région via la SEMATRA (toujours sous la forme d'un prêt d'actionnaire subordonné), 20 millions d'euros via le Fonds de développement économique et social (FDES) et enfin 10 millions d'euros d'apport de la part de l'Etat.



Au total, la multiplication de ces prêts a endetté la compagnie régionale à hauteur de plus de 214 millions d'euros à fin 2021. Face à ce constat et aux renflouements successifs dont a bénéficié la compagnie réunionnaise,



Pour l'heure, si l'Etat a toujours poussé pour un rapprochement d'Air Austral et de Corsair comme nous vous l'annoncions en septembre 2021, Huguette Bello était jusqu'à dernièrement contre cette solution de rapprochement avec Corsair, appelant même les investisseurs locaux à un "patriotisme économique" pour sauver la compagnie (Vidéo -



La nomination inquiétante de Nicolas Sarkozy à Corsair



Selon nos informations et face à la situation toujours critique de la compagnie, la Région Réunion, qui souhaite toujours garder l'identité réunionnaise de la compagnie et son ancrage territorial, réfléchirait toujours à des solutions alternatives à celle de Corsair, souhaitée avec insistance par le gouvernement.



La Région prend comme un signal positif les messages répétés à l'envi par les différents ministres que, certes ils préfèreraient la solution Corsair mais que toutes les autres options sont encore sur la table, à condition qu'on leur fasse la démonstration qu'elle est meilleure. Comme l'a encore répété Jean Castex la semaine dernière à Huguette Bello lors de la signature des accords de Matignon.



Ça c'était avant que les responsables de la Région n'apprennent, cet après-midi,



Ajoutons à cela les rumeurs insistantes sur un appel de Nicolas Sarkozy, entre les deux tours, à voter Macron à la présidentielle et on peut comprendre l'inquiétude des responsables de la Pyramide inversée. Est-ce que Air Austral n'est pas tout simplement une des contreparties demandées par Nicolas Sarkozy en échange de son soutien? Et comment résister dans ce cas-là à l'amicale pression de l'Elysée et de Matignon, sachant que les caisses sont vides et que la Région n'a pas les moyens de les renflouer?



