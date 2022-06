Communiqué Air Austral lance une offre "spéciale étudiants" remplie de bons plans

Air Austral chouchoute les étudiants qui partent faire leurs études loin de chez eux. Jusqu’au 1er août 2022 inclus, la compagnie propose une offre spéciale remplie de bons plans à tous les étudiants et jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui souhaitent s’envoler de/vers La Réunion, Mayotte & la Métropole : Par NP - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 08:03

Un tarif exclusif



* Réunion – Paris ou Paris – Réunion à partir de 397€ TTC * Aller Simple ou 777€ TTC* Aller/Retour

* Mayotte – Paris ou Paris – Mayotte à partir de 417€ TTC * Aller Simple ou 797€ TTC* Aller/Retour



Une franchise bagage avantageuse



Les passagers membres du programme fidélité MyCapricorne auront la possibilité d’enregistrer gratuitement jusqu’à 2 valises de 32kg chacune pour l’achat d’un billet aller-simple ou aller-retour.



Vous n’êtes pas encore membre du programme My Capricorne ? Il vous est encore possible d’adhérer au programme de fidélité d’Air Austral afin de transformer les 2 bagages x 23 kg compris dans votre franchise en 2x32 kg. L’adhésion est gratuite !



Pour bénéficier de cette offre spéciale étudiants, il vous faudra justifier de ce statut en présentant une carte d'étudiant valide, un certificat de scolarité ou une lettre d'admission.



*Période de vente : jusqu’au 01/08 inclus. Tarif TTC, à partir de, sous réserve de disponibilités, hors frais de services, en classe Loisirs.



BONUS



Pour tout voyage acheté dans le cadre de cette « Offre spéciale étudiants », une chance de remporter 10 mois de loyer avec Air Austral.



Jusqu’au 1er août 2022, 23h59, tous les étudiants auront la possibilité de jouet et de remporter 10 mois de loyer** en vous remplissant le formulaire ci-après 👉



Un tirage au sort, effectué par huissier le 16 août 2022, désignera l’heureux gagnant.



**10 mois de loyer à hauteur d'un virement mensuel de 500€ (du 01er septembre 2022 au 01er juin 2023)



