Air Austral fait le point sur le programme des vols du week-end

En raison du couvre feu prolongé jusqu'à dimanche par la préfecture et de la décision de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros de fermer l'aérogare chaque jour à partir de 16h00, la compagnie Air Austral se voit contrainte de réajuster son programme de vol comme suit : Journée du samedi 24 novembre 2018 Réunion > Paris CDG : > Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du samedi 24 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 13h50. Réunion > Bangkok : > Le vol UU887 Réunion - Bangkok du samedi 24 novembre 2018 prévu à 22h15 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h00 heure locale Réunion > Maurice : > Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du samedi 24 novembre 2018 prévu à 13h35 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale > Le vol UU102 Réunion - Maurice du samedi 24 novembre 2018 prévu à 7h05 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale > Les passagers du vol UU104 Réunion - Maurice du samedi 24 novembre 2018 prévu à 10h35 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale > Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du samedi 24 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale Maurice > Réunion : > Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du samedi 24 novembre 2018 prévu à 12h00 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK226 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 09h20 heure locale > Le vol UU103 Maurice - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 08h25 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h00 heure locale > Les passagers du vol UU105 Maurice - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 15h15 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h00 heure locale > Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h00 heure locale Réunion > Nosy Be : > Le vol UU203 Réunion - Nosy Be du samedi 24 novembre 2018 prévu à 10h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h35 heure locale Nosy Be > Réunion : > Le vol UU204 Nosy Be - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 12h15 est avancé. Le départ est prévu de Nosy Be à 10h25 heure locale Réunion > Mayotte : > Le vol UU274 Réunion - Mayotte du samedi 24 novembre 2018 prévu à 10h30 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 14h05 heure locale Mayotte > Réunion : > Les passagers du vol UU275 Mayotte - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 15h15 sont reportés sur le vol UU2275 du lendemain, dimanche 25 novembre 2018. Le départ est prévu de Mayotte à 09h00 heure locale Chennaï > Réunion : > Le vol UU738 Chennaï - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 08h20 est maintenu Réunion > Antananarivo : > Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du samedi 24 novembre 2018 prévu à 16h00 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 14h20 heure locale. L'appareil fera exceptionnellement une escale à Maurice. Antananarivo > Réunion : > Les passagers du vol UU618 Antananarivo - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 11h00 sont avancés sur le vol UU6612 du même jour. Le départ est prévu d'Antananarivo à 05h30 heure locale > Les passagers du vol UU612 Antananarivo - Réunion du samedi 24 novembre 2018 prévu à 11h00 sont reportés sur le vol UU6612 du lendemain, dimanche 25 novembre 2018. Le départ est prévu d'Antananarivo à 07h00 heure locale Réunion > Canton : > Les passagers du vol UU818 Réunion - Canton du samedi 24 novembre 2018 prévu à 15h00 voyageront via Antananarivo. Ils sont avancéssur le vol UU611 Réunion - Antananarivo du vendredi 23 novembre 2018. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h45 heure locale. Les passagers redécolleront d'Antananarivo le samedi 24 novembre 2018 sur le vol direct MD018 Antananarivo - Canton de la compagnie Air Madagascar. Paris > Mayotte : > Le vol UU976 Paris - Mayotte du samedi 24 novembre 2018 prévu à 21h45 est avancé. Le départ est prévu de Paris à 20h15 heure locale pour une arrivée prévue à Mayotte à 08h00 heure locale. Journée du dimanche 25 novembre 2018 Réunion > Paris CDG : > Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 13h15. L'appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant. Paris CDG > Réunion : > Le vol UU974 Paris CDG > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 19H30 est avancé à 19h00. Bangkok > Réunion : > Le vol UU888 Bangkok > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10H50 est maintenu Mayotte > Paris : > Le vol UU977 Mayotte - Paris du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 20h30 est maintenu. Réunion > Maurice : > Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 13h35 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale > Le vol UU102 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 7h05 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale > Le vol UU104 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10h35 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h15 heure locale > Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale > Les passagers du vol UU130 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 21h40 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale Maurice > Réunion : > Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 12h00 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h45 heure locale > Le vol UU103 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 08h35 est retardé. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale > Les passagers du vol UU105 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 15h15 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale > Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale > Les passagers du vol UU131 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 23h05 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale Réunion > Seychelles : > Le vol UU421 Réunion - Seychelles du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 08h30 est retardé Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h10 heure locale Seychelles > Réunion : > Les passagers du vol UU422 Seychelles > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 12h10 sont reportés sur le vol UU4422 du lendemain, lundi 26 novembre 2018. Le départ est prévu de Mahé aux Seychelles le lundi 26 novembre 2018 à 07h00 heure locale Réunion > Johannesburg : > Le vol UU341 Réunion - Johannesburg du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10h40 est maintenu. Johannesburg > Réunion : > Le vol UU342 Johannesburg - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 14h45 est retardé. Le départ est prévu de Johannesburg dans la nuit du dimanche 25 novembre 2018 au lundi 26 novembre 2018 à 00h10 heure locale Réunion > Antananarivo : > Les passagers du vol UU619 Réunion - Antananarivo du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 17h20 sont avancés sur le vol UU611 du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 14h30 heure locale. Réunion > Mayotte : > Le vol UU276 Réunion - Mayotte du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 16h45 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale Mayotte > Réunion : > Le vol UU277 Mayotte - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 11h30 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 10h00 heure locale Canton > Réunion : > Les passagers du vol UU819 Canton > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 09H55 voyageront via Antananarivo. Ils sont avancés sur le vol MD019 Canton > Antananarivo du même jour. Le départ est prévu de Canton à 09h50 heure locale. Les passagers redécolleront d'Antananarivo le lundi 26 novembre 2018 sur le vol UU6612 Antananarivo - Réunion prévu à 06h00 heure locale. Toutes les informations sur les vols opérés sont disponibles en temps réel sur le site internet de la compagnie https://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html



Mesures commerciales Air Austral a souhaité mettre en place un certains nombre de mesures commerciales. Ces mesures sont applicables jusqu'au retour à la normale.

Modifications :



- Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais, et non remboursables : Possibilité de modification sans frais/pénalités sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage des billets.



- Modifications possibles dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (Les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates).



- Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.



- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



Remboursements :



La compagnie Air Austral autorise le remboursement sans frais du billet, à la demande du passager.

