Courrier des lecteurs Air Austral et... Halle des Manifestations, cherchez l'erreur !

Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre le Maire du Port, Olivier Hoarau, intervenir et donner des leçons à Air Austral sur son « mode de gestion » et sa gouvernance. Plus que des querelles politiciennes, Air Austral a besoin d'un large rassemblement des forces réunionnaises pour son avenir et non pas des "veilleurs de coque" des prochaines élections régionales en 2021.



Pourquoi diable Olivier Hoarau s'intéresse-t-il à Air Austral et accuse-t-il ses dirigeants de mauvaise gestion et de mauvaise tactique ?



En effet, quelle a été à ce jour sa contribution sur les transports aériens et leurs enjeux dans l'océan Indien et en Afrique ? Nulle !



Par contre, qu'a-t-il fait en tant que Maire du Port et Président de SEM pour sauver les entreprises portoises financées avec l'argent public des contribuables comme la Halle des Manifestations ?



Faillite et liquidation judiciaire ! Est-ce la même chose qu'il souhaite à Air Austral ?



Dire de l'avenir d'Air Austral « qu'il ne faut pas que cela soit systématiquement le contribuable qui la fasse vivre » est réducteur, et cette envolée démagogique va à l'encontre de la géopolitique et surtout de l'intérêt des Réunionnais.



C'est pourtant simple. L'avenir des compagnies aériennes est étroitement lié à la souveraineté et aux choix des Etats. C'est encore plus vrai en période de crise mondiale.



Air Austral n'est pas qu'une simple compagnie privée mais une SEM (comme la Halle...) avec une mission de service public régional car originellement destinée à désenclaver l'île.



Laisser cette compagnie uniquement dans les mains des privés serait une erreur stratégique. C'est tellement évident de constater que les Etats-iles de l'océan Indien veillent jalousement sur leur compagnie pour maitriser leur projection et leur désenclavement aérien (Air Mauritius, Air Seychelles, Air Madagascar). Il en est de même dans le monde (Air France, Ethiopian Airlines, Emirates..).



Approuver ce genre de déclaration électoraliste style Olivier Hoarau mènerait notre île à la perte de sa souveraineté régionale au travers d'un instrument de son développement international majeur.



Olivier Hoareau s'inscrit dans le droit fil des élus assimilés qui considèrent que seule la compagnie aérienne Air France mérite d'être soutenue par l'Etat...



Que propose-t-il d'autre si ce n'est que viser une place à la pyramide inversée. Pour faire quoi et avec qui ?



Air Austral a, au contraire, besoin d'une direction compétente, solide, dictée par des choix stratégiques d'alliances régionales avec des compagnies et Etats de l'océan Indien et de l'Afrique.



L'avenir des flux aériens sera de plus en plus régional, n'en déplaise aux élus ou soit-disant Réunionnais qui caressent le souhait de voir Air Austral connaître un atterrissage économique brutal, au nom de préoccupations politiciennes. Baptiste TECHER







