Air Austral et Air Corsica s'associent pour des liaisons inter-îles via Marseille

Air Austral et Air Corsica ont signé un partenariat, afin de faciliter les voyages entre La Réunion et la Corse. Deux liaisons par semaine seront proposées par Air Austral au départ de La Réunion, vers Bastia, Ajaccio, Calvi et Figari, via Marseille.



Quant à la compagnie corse elle proposera dorénavant La Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar, Seychelles et Johannesburg au départ de l'île de beauté.



Les clients des deux compagnies bénéficieront d'un tarif unique, un seul et même billet sur l'ensemble du trajet. Il sera possible d'enregistrer les bagages depuis sa ville de départ jusqu'à la destination finale.