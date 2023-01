La grande Une Air Austral est sauvée, la compagnie revient de loin

C'était le 14 novembre 2021. Devant un parterre de quelques centaines de Réunionnais, dont une partie du personnel de la compagnie, Huguette Bello avait lancé un vibrant appel au "patriotisme économique" pour sauver Air Austral.

Il faut bien l'avouer, peu de gens y croyaient à l'époque.

Et pourtant son appel à la solidarité du patronat réunionnais pour venir en aide à la compagnie aérienne historique a porté ses fruits. Un pool d'investisseurs regroupant tout ce qui pèse économiquement dans l'île, réunis autour de Michel Deleflie, le patron du groupe de cliniques Clinifutur, a accepté d'investir 30 millions d'euros, tandis que d'autres investisseurs doivent apporter 25 millions supplémentaires.

Ne manquait plus que l'approbation tant redoutée des instances de Bruxelles. La décision de la commission européenne est tombée : elle donne son accord au plan de restructuration. Air Austral est sauvée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 17:32





En position de force, l'Etat a voulu en profiter pour faire d'une pierre deux coups : sauver en même temps Air Austral et Corsair, qui connaissait également de grosses difficultés.



Mais partant du principe que ce n'est pas en additionnant deux 2CV qu'on peut construire une Ferrari, la Région Réunion, propriétaire de la compagnie via la SEMATRA, a refusé. Le bras de fer a été long et difficile. Mais Huguette Bello a tenu bon et son obstination a fini par payer. L'Etat a cédé. Ne restait plus qu'à convaincre Bruxelles. Ce n'était pas une mince affaire. Les fonctionnaires de la commission européenne sont connus pour leur intransigeance quant au respect des règles de concurrence, au point que beaucoup doutaient des chances d'Air Austral.



Les échanges ont été nombreux. Il faut croire que les arguments développés par la délégation réunionnaise emmenée entre autres par le vice-président Normane Omarjee devaient être bons puisqu'ils ont fini par emporter la décision.







Le cash, d'un montant de 55 millions d'euros, viendra des 30 millions apportés par le pool d'investisseurs réunionnais rassemblés autour de Michel Deleflie, qui deviendra ainsi actionnaire majoritaire avec 55% du capital. Et les derniers 25 millions seront apportés par la Région (15 millions), le Département (5 millions) et la CCIR (5 millions).



Comme le dit Joseph Brema, le nouveau PDG de la compagnie, dans un communiqué adressé cet après-midi à tout le personnel, une nouvelle ère s'ouvre maintenant, celle de la restructuration.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur