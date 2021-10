Communiqué Air Austral donne des recommandations pour se rendre à Maurice

Avec la réouverture de sa liaison desservant l’île soeur, Air Austral rappelle les consignes sanitaires et demande aux voyageurs de leur transmettre leurs coordonnées pour être informés de tout éventuel changement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 17:35

Le communiqué :





Quelles sont les modalités de voyage pour se rendre à l’île Maurice ?



Les voyages de/vers l’île Maurice sont soumis à des modalités spécifiques. Air Austral rappelle ici à ses passagers les obligations et les différents documents à avoir en leur possession pour voyager en toute sérénité entre La Réunion et Maurice :

Avoir un schéma vaccinal complet

Réservation d’un hôtel certifié COVID-19 / ou preuve de réservation et justificatifs pour les séjours dans l’une des villas, bungalows, maisons d’hôtes, chambres d’hôtes ou au domicile sur l’île

Résultat négatif du test RT-PCR effectué dans les 72 heures avant le départ du point d’embarquement final. Les tests RT-PCR sont obligatoires pour tous les passagers, y compris les bébés et les enfants en bas âge. Les résultats devront être présentés au format papier. Les tests antigéniques ne sont pas acceptés.

Formulaires de santé distribués et à remplir pendant le vol

Preuve d'une souscription à une assurance couvrant la COVID-19. Souscrivez à votre Assurance Covid Protection sanitaire : https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/nos-partenaires/assurever-assurance.html

Un test COVID sera effectué à votre arrivée et le 5e jour. Les résultats de ce test vous seront demandés au format papier à l'aéroport Attention : Tous les documents demandés devront impérativement être présentés au format papier !



Les modalités gouvernementales sont susceptibles d'évoluer sans préavis. La compagnie Air Austral invite ainsi ses passagers à consulter régulièrement le site :



Toutes ces informations sont à retrouver sur Depuis le 1er octobre 2021, l’île Maurice a décidé de rouvrir ses frontières aux voyageurs. La compagnie Air Austral a ainsi fait le choix d’étoffer son programme des vols et propose jusqu’à 4 vols par jour entre l’Aéroport Roland Garos à La Réunion et l’île sœur. Ces vols sont opérés en Airbus A220-300.Les voyages de/vers l’île Maurice sont soumis à des modalités spécifiques. Air Austral rappelle ici à ses passagers les obligations et les différents documents à avoir en leur possession pour voyager en toute sérénité entre La Réunion et Maurice :Les modalités gouvernementales sont susceptibles d'évoluer sans préavis. La compagnie Air Austral invite ainsi ses passagers à consulter régulièrement le site : https://mauritiusnow.com/fr/ Toutes ces informations sont à retrouver sur https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/actualites.html



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur