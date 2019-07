Air Austral dans une situation critique: "Nous sommes à bout", alertent les salariés

"Nous sommes à bout". Alors qu' Air Austral est repassée dans le rouge , une représentante du personnel a interpellé Didier Robert, le président de la Sematra (actionnaire majoritaire de la compagnie), lors de la dernière assemblée générale qui s'est tenue ce jeudi."Nous avons l’impression que nos efforts sont vaincs car nous ne sommes pas assez écoutés, mais surtout pas assez entendus. Les décisions sont souvent prises au détriment de nos condition de travail, mais plus grave encore, au détriment de nos passagers. Nous sommes démotivés", a-t-elle notamment clamé.Les inquiétudes concernent "la désorganisation de l’exploitation", "le manque de moyens humains et matériels", mais aussi la "détériorisation du dialogue social" et des conditions de travail, avec des "pressions managériales sur l’ensemble du personnel". Une inquiétude qui a gagné les passagers, souligne-t-elle, rappelant les agressions du personnel par des clients exaspérés , lesquels sont confrontés à une "absence d'information" et "un manque de considération(...) sans parler des procédures lourdes du SAV, pour finalement recevoir une réponse défavorable.""Nous n'avions (...) jamais vécu une période d'incidents et de changements horaires sur la totalité de notre programme aussi longue et persistante sur la durée . En effet, cela fait 3 ans que les irrégularités sont devenues notre quotidien de travail", alerte-t-elle encore."Au vu des comptes présentés ce jour, notre Compagnie pourrait-elle survivre et continuer à se développer ?", demande-t-elle, sollicitant auprès du président de la Sematra l’organisation d’un rendez-vous d’échange avec les représentants du personnel.--