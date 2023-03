A la Une . Air Austral contrainte de suspendre ses vols sur la ligne Réunion-Chennai

Air Austral est contrainte de suspendre ses opérations sur sa ligne Réunion-Chennai, pour laquelle elle n’a pas reçu les autorisations nécessaires de la part des autorités sur toute la saison Iata Eté 2023 qui court du 27 mars au 29 octobre 2023.





Par NP - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 12:35

Air Austral est ainsi amenée à procéder à l’annulation de ses vols sur cette ligne à compter de la fin du mois de mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Elle effectuera cependant une dernière rotation exceptionnelle le vendredi 31 mars 2023 afin de permettre le retour d’un maximum de passagers Air Austral se trouvant actuellement en Inde, à La Réunion et à Maurice en point de demi-tour.



MESURES COMMERCIALES



L a compagnie tient à présenter ses excuses aux passagers impactés par ces annulations de vols. Consciente des désagréments que ces annulations peuvent entrainer à sa clientèle, la compagnie a mis en place des mesures commerciales pour les passagers des vols concernés:



· Possibilités de remboursement, mise en avoir ou utilisation du billet sur une autre destination desservie par la compagnie sans pénalité, avec un réajustement tarifaire si applicable.



· Chacun sera contacté individuellement par les équipes commerciales de la compagnie par téléphone, SMS et/ou mail.



· La compagnie organisera par ailleurs le réacheminement des passagers au point de demi-tour actuellement en Inde, à La Réunion et à Maurice, et ayant un retour prévu sur la période ici concernée, en fonction des possibilités de réacheminement disponibles.



Réunion-Chennai via Bangkok grâce à un accord commercial avec Thaï Airways



Grâce à un accord commercial établi avec la compagnie thaïlandaise Thaï Airways, Air Austral tient toutefois à informer sa clientèle de la possibilité de rejoindre Chennai via Bangkok qu’elle propose à raison de deux fréquences par semaine :



- Réunion-Bangkok-Chennai : chaque mercredi et samedi



- Chennai-Bangkok-Réunion : chaque jeudi et dimanche



Les vols sont disponibles à la réservation directement sur le site www.air-austral.com , dans les agences Air Austral ou les agences de voyages traditionnelles.



Dans le respect du cadre qui lui a été fixé par la Commission Européenne, la Direction Générale d’Air Austral transmettra très prochainement le dossier économique préparé à son autorité de tutelle, la D irection Générale de l’Aviation Civile (DGAC), afin d’envisager la ré ouverture et le maintien de cette destination dans son réseau. Chennaï est une destination qu’elle sait importante pour sa clientèle compte-tenu des liens affinitaires, culturels et cultuels entre l’Inde, La Réunion et l’île Maurice .