A la Une . Air Austral contrainte de dérouter son vol Paris-Mayotte à Réunion

En cause la fermeture de la tour de contrôle de l’Aéroport de Mayotte. La compagnie prévient que des ajustements de son programme des vols sont à prévoir comme suit. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 13:46

Alors que le vol UU976 Paris-Dzaoudzi entamait sa descente vers l’Aéroport de Mayotte, l’appareil s’est vu contraint de dérouter vers La Réunion, en raison de l’absence de contrôle aérien à l’Aéroport de Dzaoudzi. Cela vient impacter directement l’exploitation de la compagnie Air Austral, contrainte d’ajuster son programme des vols comme suit :



Paris-Mayotte



Les passagers du vol Paris-Dzaoudzi dont l’appareil a été dérouté sur la Réunion seront réacheminés à Mayotte ce mardi 20 décembre 2022. Décollage de La Réunion vol UU976 prévu à 14h40 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 15H50 heure locale



Mayotte - Réunion



Le vol UU275 Mayotte Réunion de ce mardi 20 décembre 2022, prévu initialement à 09H30 heure locale est retardé. Le départ se fera de Dzaoudzi à 17h00 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 20h10 heure locale.

Réunion – Mayotte



Le vol UU274 Réunion Mayotte de ce mardi 20 décembre 2022, prévu initialement à 14h40 heure locale est reporté au mercredi 21 décembre 2022 sous le numéro de vol UU274A. Le décollage est estimé de La Réunion à 8h00 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 09h10 heure locale, sous réserve d'approbation des aéroports.

Air Austral regrette la gêne occasionnée et tient à présenter ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments, indépendants de sa volonté.



Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande au passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel : http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».



Toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com