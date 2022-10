A la Une . Air Austral contrainte d'immobiliser un Boeing 787

La compagnie aérienne Air Austral doit composer avec la maintenance de l’un de ses Boeing 787-8. Une maintenance qui l'oblige à ajuster les créneaux horaires de plusieurs vols. Par LG - Publié le Samedi 29 Octobre 2022 à 10:46

En raison d’ un incident technique survenu sur un panneau sensible aux perturbations électromagnétiques de l’un de ses Boeing 787-8, alors en maintenance programmée, la compagnie Air Austral a dû procéder à l’immobilisation immédiate de l’appareil entrainant des ajustements de son programme des vols sur la période du 28 au 30 octobre 2022 inclus, principalement sur les liaisons Paris-Mayotte et Réunion-Bangkok.





Les équipes techniques ont immédiatement pris en charge l’appareil et procédé à sa réparation.La compagnie Air Austral a travaillé à la meilleure solution de transport possible pour l’acheminement des passagers.



Paris - Mayotte :

Les passagers du vol UU976 Paris Mayotte du vendredi 28 octobre 2022 sont reportés sur le vol UU976A du samedi 29 octobre 2022. Décollage prévu de Paris à 20h25 pour une arrivée à Mayotte à 07h15 heure locale. L’ensemble des passagers du vol a été pris en charge par les équipes d’Air Austral. Ils se sont vus proposés une offre de repas et une solution d’hébergement



Réunion - Bangkok :

Le vol UU887 Réunion-Bangkok du samedi 29 octobre 2022 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU887 du dimanche 30 octobre 2022. Décollage prévu de La Réunion à 12h45 heure locale pour une arrivée à Bangkok à 23h40 heure locale.



Bangkok - Réunion :

Le vol UU888 Bangkok-Réunion du dimanche 30 octobre 2022 est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU888 du lundi 31 octobre 2022 (nuit du dimanche au lundi). Décollage prévu de Bangkok à 01H40 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 06H15 heure locale



Aucun autre ajustement n’est actuellement à prévoir.



La compagnie regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1.