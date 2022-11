Communiqué Air Austral contrainte d'annuler son vol Réunion-Rodrigues

La compagnie Air Austral se voit contrainte de procéder à l’annulation de son vol Réunion-Rodrigues de ce mercredi 2 novembre 2022. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 17:38





Les équipes d'Air Austral travaillent actuellement aux côtés des autorités mauriciennes pour que ces dispositions soient mises en place d’ici à la fin de la semaine, afin que les prochains vols, à ce jour programmés, puissent être opérés normalement.



La compagnie regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés.



Les passagers concernés par ces modifications se verront directement contactés par les équipes commerciales de la compagnie via SMS et/ou Mail.



Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, Air Austral a mis en place, en sus des indemnités réglementaires, des mesures commerciales prévoyant le report sans frais du voyage et le remboursement du billet d’avion en cas d’impossibilité de voyager ultérieurement.



Toutes les informations sont à retrouver sur

En effet, les autorités mauriciennes ont informé Air Austral que les conditions sanitaires concernant l'entrée des passagers à Rodrigues doivent préalablement être précisées avant approbation totale du programme des vols hiver de la compagnie ente La Réunion et Rodrigues, débuté le 30 octobre dernier.Les équipes d'Air Austral travaillent actuellement aux côtés des autorités mauriciennes pour que ces dispositions soient mises en place d’ici à la fin de la semaine, afin que les prochains vols, à ce jour programmés, puissent être opérés normalement.La compagnie regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés.Les passagers concernés par ces modifications se verront directement contactés par les équipes commerciales de la compagnie via SMS et/ou Mail.Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, Air Austral a mis en place, en sus des indemnités réglementaires, des mesures commerciales prévoyant le report sans frais du voyage et le remboursement du billet d’avion en cas d’impossibilité de voyager ultérieurement.Toutes les informations sont à retrouver sur www.air-austral.com