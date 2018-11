Economie Air Austral confirme le retour dans sa flotte de ses deux Boeing 787-8

La compagnie Air Austral communique sur le retour de son deuxième Boeing 787-8 immobilisé pour une inspection du motoriste Rolls Royce :



La compagnie Air Austral confirme la fin de l’immobilisation de son deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRB. En effet, après plusieurs semaines d’immobilisation imposées par le motoriste Rolls Royce, l’appareil a effectué son vol d’essai, hier mardi 27 novembre 2018, avec succès. Il est reprogrammé dès aujourd’hui sur le vol UU976 Paris – Mayotte dont le décollage est prévu à 20H30 heure locale. Une excellente nouvelle pour Air Austral qui marque la fin d’une période complexe.



Pour mémoire, Air Austral avait été tenue d’immobiliser ses deux Boeing 787-8 dans le cadre de la vague d’inspections renforcées des appareils 787-8 équipés de moteurs Rolls Royce Trent 1000. Ces inspections avaient été rendues obligatoires par les mesures de sécurité de l’EASA. La compagnie s’était ainsi vue contrainte de procéder à des ajustements importants de son programme des vols pendant plusieurs semaines.



Air Austral est aujourd’hui en mesure d’annoncer le retour dans sa flotte de ses deux Boeing 787-8, Dreamliner. Les deux appareils reprendront respectivement leur programme des vols initial.



- Le Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC, aux couleurs de la Passe en S de Mayotte, opèrera en particulier les vols Réunion-Mayotte et aux vols directs Mayotte-Paris CDG



- Le Boeing 787-8, immatriculé F-OLRB, aux couleurs du Piton de La Fournaise, opèrera quant à lui les liaisons Réunion-Bangkok et Réunion-Mayotte.



La compagnie HiFly a pour sa part effectué son dernier vol pour le compte d’Air Austral, hier, mardi 27 novembre 2018. Ce dernier vol clôture les affrètements effectués jusqu’à ce jour auprès de la compagnie portugaise pour pallier à l’immobilisation de ses appareils.



Air Austral dispose à nouveau aujourd’hui de sa flotte complète composée pour mémoire de 3 Boeing 777-300ER, 2 Boeing 787-8, 2 Boeing 737-800 et d’un ATR. Une des flottes les plus jeunes et modernes de la Région.

N.P Lu 168 fois





Dans la même rubrique : < > TPE Réunionnaises : Plus de 20 millions d’euros de pertes Les organisations patronales des DOM accusent le gouvernement d'avoir renié sa parole