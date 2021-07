Communiqué Air Austral boucle officiellement le renouvellement intégral de sa flotte moyen-courrier

En l’espace de trois jours, Air Austral a pris possession de ses trois nouveaux appareils dernier nés du constructeur AirBus. Les A220-300 immatriculés F-OLAV, F-OMER, F-OTER, rejoindront le tarmac réunionnais le 12 août 2021. La compagnie française spécialiste de l’océan Indien s’est ainsi préparée pour la reprise et est parée pour les défis de demain. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 15:32

Après avoir confirmé le transfert de titre de son premier A220-300, le 27 juillet dernier, Air Austral annonce aujourd’hui avoir pris officiellement possession des deux autres appareils commandés auprès du constructeur Airbus en octobre 2019. Les deux premiers avions ont quitté Mirabel le 28 juillet dernier direction Paris CDG où ils se sont vus officiellement immatriculés par la DGAC. Les F-OLAV et F-OMER seront rejoints aujourd’hui par le troisième appareil, F-OTER. Son décollage de Mirabel est prévu à 08h00 heure locale.



Ils se rendront à compter de la semaine prochaine au Delivery Center d’Airbus à Toulouse pour répondre aux besoins de formations des instructeurs pilotes de la compagnie, avant de débuter leur convoyage vers La Réunion.



Pour mémoire, les 3 nouveaux avions de la compagnie réunionnaise sont prévus d’atterrir sur le sol réunionnais le 12 août prochain. En configuration bi-classe (12 sièges Confort & 120 sièges Loisirs), ces appareils de dernière génération amélioreront le confort des passagers et contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte sonore. Avec ces trois nouveaux appareils, Air Austral renouvelle intégralement sa flotte moyen-courrier. Ils remplaceront ses deux Boeing 737-800NG et son ATR72-500. Ces A220-300 seront déployés prochainement sur le réseau régional d’Air Austral et permettront d’optimiser l’exploitation et les coûts de la compagnie. Air Austral est ainsi prête à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.



Caractéristiques techniques des A220-300 d’Air Austral :

▪ Longueur: 38,7 m

▪ Largeur: 11,5 m

▪ Envergure: 35,1 m

▪ Monocouloir bi-classe de 132 places.

▪ Classe confort : 12 sièges. Trois rangées de 4 sièges (2-2) avec un espacement (pitch) de 102 cm entre chaque rangée.

▪ Classe Loisirs : 120 places. 24 rangées de 5 sièges (2-3) avec un espacement de 76 cm.

▪ Interface de divertissement Panasonic eXW.

▪ Prise électrique individuelle.

▪ Larges fenêtres panoramiques.

▪ Eclairage d’ambiance LED modulable, contribuant à réduire la fatigue du voyage.

▪ Cabine la plus large (3,28 m), la plus haute et la plus silencieuse de sa catégorie avec de vastes espaces de rangements.

▪ 25% de consommation de carburant, de coûts d’exploitation, et d’émission de CO2 en moins par siège par rapport aux avions de génération précédente.

▪ 25% de coût de maintenance en moins.

▪ Baisse de 50% de l’empreinte sonore.

▪ Moteur compatible avec le carburant durable d’aviation (Sustainable Aircraft Fuel).





