Air Austral avance ou annule ses vols en prévision du passage de la dépression tropicale

Dès le passage en Alerte Orange à La Réunion effective depuis le 23 janvier 2020, Air Austral a mis en place une cellule de crise et se prépare à l’approche du passage de la dépression cyclonique. La compagnie s’organise afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations imposées par les conditions météorologiques.



Si les conséquences exactes de la dépression sur l’île ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de la dépression sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel.



Air Austral, seule compagnie aérienne basée sur l’île, se doit en effet d’agir par anticipation. Elle a en conséquence engagé en accord avec les Autorités de l’Aviation Civile, un certain nombre de mesures :



Le centre de contrôle opérationnel de la compagnie restera opérationnel 24h/24 durant toute la phase cyclonique afin d’assurer une veille permanente et garantir le meilleur fonctionnement possible des activités . Les dispositifs d’Information Voyageur et de Traitement du Passager sont en place. Les passagers concernés par toute modification de vols seront automatiquement informés par la compagnie (via SMS, mail ou appel téléphonique sous réserve que leurs coordonnées aient bien été transmises à la compagnie).



Par ailleurs et conformément aux dernières informations météorologiques officielles obtenues, les adaptations ci-après du programme des vols d’Air Austral pour la journée du vendredi 24 janvier 2020 sont lancées :



Pour les vols au départ de la Réunion :

· Réunion – Maurice : - Le vol UU 108 du 24 janvier à destination de Maurice prévu ce jour à 16h00 est avancé à 15h00 - Le vol UU 130 du 24 janvier à destination de Maurice prévu ce jour à 21h40 est annulé . Les passagers sont reportés sur le vol UU108 du même jour. Le départ est prévu à 15h00 heure locale. · Réunion – Tananarive : - Le vol UU 611 du 24 janvier à destination de Tananarive prévu ce jour à 16h00 est avancé à 15h00 · Réunion – Chennaï : - Le vol UU 737 du 24 janvier à destination de Chennaï prévu ce jour à 22h15 est avancé à 21h00 · Réunion – Paris CDG : - Le vol UU 975 du 24 janvier à destination de Paris CDG prévu ce jour à 21h00 est avancé à 20h00



Pour les vols à l’arrivée :

· Maurice - Réunion : - Le vol UU 109 du 24 janvier prévu ce jour à 18h15 est avancé à 17h15 heure locale - Le vol UU 131 du 24 janvier prévu ce jour à 23h05 est avancé à 18h30 heure locale · Tananarive - Réunion : - Le vol UU 612 du 24 janvier prévu ce jour à 17h35 est avancé à 16h35 heure locale



Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter pour la journée du vendredi 24 janvier 2020





Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :



Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles sur www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols ou en contactant la compagnie au 0825 013 012



Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.



Ø La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, Air Austral vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre dans les aéroports



Ø Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.



Pour toute information, un numéro est à la disposition de nos passagers. Ils peuvent contacter nos équipes dédiées au 0825 012 013



