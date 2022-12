A la Une . Air Austral autorisée à desservir Tananarive et Nosy Be les samedis et dimanches jusqu’au 28 janvier 2023

Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile Malgache, Air Austral est désormais autorisée à desservir Tananarive et Nosy-Be les samedis et dimanches, et ce jusqu’au 28 janvier 2023 inclus. 7 vols de/vers Tananarive et 4 vols de/vers Nosy Be seront ainsi proposés chaque semaine, et viennent compléter le programme des vols actuellement proposé de/vers Madagascar. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 11:39

Le communiqué :



Air Austral est heureuse de pouvoir annoncer à sa clientèle la possibilité désormais de se rendre à Tananarive et à Nosy Be le weekend. En effet les autorités malgaches ont validé ce jeudi 8 décembre 2022, le programme des vols initialement déposé par la compagnie, prévoyant la desserte quotidienne de Tananarive et quatre fréquences sur Nosy Be.



Cette autorisation vaut pour le moment jusqu’au 28 janvier 2023 inclus. Un nouveau point sera fait régulièrement avec les autorités pour évaluer le maintien des vols sur les jours d'opération concernés au-delà du 28 janvier 2023.



La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation Civile Malgache pour cette décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager des projets de voyages en cette période de vacances scolaires.



Compte tenu des contraintes opérationnelles, les vols Réunion-Tananarive et Réunion-Nosy Be prévus les 10 et 11 décembre prochains, annulés par mesures préventives, ne pourront malheureusement pas être reprogrammés. Les passagers ont d’ores et déjà été contactés individuellement par les équipes commerciales de la compagnie via SMS et/ou Email. Consciente des conséquences pour sa clientèle, Air Austral a mis en place des mesures commerciales permettant, aux passagers des vols impactés, le report sans frais du voyage ou le remboursement du billet d’avion.



