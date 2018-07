Air Austral autorisé à atterrir de nuit à Dzaoudzi (Mayotte)

Air Austral a obtenu l'autorisation de la Direction Générale de l’Aviation Civile de l’Océan Indien de poser de nuit ses Boeing 787-8 Dreamliner sur l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (Mayotte), sur la piste 16.



De quoi permettre à la compagnie d’optimiser son programme de vols et de proposer aux mahorais des fréquences de vols plus importantes entre le département et l'Hexagone.



Le feu vert a été délivré le 13 juillet dernier, après plus de deux ans de travail avec les autorités compétentes. En raison de la distance particulièrement courte de la piste 16, d’importantes contraintes ont dû être prises en compte. Des améliorations de balisage ont notamment dues être réalisées, ainsi qu’une formation spécifique des équipages techniques.



Le premier vol a avoir pu atterrir de nuit est le UU976 du lundi 16 juillet dernier, en provenance de Paris-CDG, qui s'est posé à 19h35 heure locale.