A la Une .. Air Austral assouplit ses mesures commerciales face au coronavirus





Modification : billets initialement non modifiables ou modifiables avec frais



- possibilité de modification de la date de voyage : si report de la date de voyage avant le 30 novembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif dans la même cabine de voyage. Si report de la date de voyage à partir du 1er décembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, avec réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable. (Pour les billets payés avec bon de continuité territoriale le départ devra se faire avant le 31 décembre 2020).



- possibilité de modification de la destination sans pénalité et avec un réajustement tarifaire si applicable. Cette mesure n’est pas applicable aux passagers ayant bénéficié de la continuité territoriale.



- mise en avoir de la valeur du billet possible selon les conditions de réutilisation indiquées ci -dessus



Remboursement : Les billets restent non remboursables / remboursables selon les conditions du tarif payé.



Les demandes d’annulations de voyages peuvent être adressées en complétant le formulaire de demande d’annulation:



Un accusé de réception sera transmis au passager, faisant foi automatique de sa demande d’annulation, lui garantissant ainsi une mise en avoir ou un remboursement de son billet selon les conditions de validité et d’utilisation de ce dernier.



Bonne nouvelle pour les passagers d'Air Austral. La compagnie régionale réunionnaise a annoncé ce jeudi un assouplissement de ses mesures commerciales sur l'ensemble de son réseau. Celui ci prévoit notamment que tous les passagers en possession d'un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d'un an à compter de l'émission de leur billet selon les conditions ci - dessous.







