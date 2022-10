A la Une . Air Austral annonce reprendre ses vols sur plusieurs lignes

Reprise de ses vols de/vers Rodrigues une fois par semaine, des vols Pierrefonds-Maurice deux fois par semaine à compter du 2 novembre, renforcement des fréquences Mayotte-Paris et Réunion-Paris... Air Austral dévoile son programme d'octobre à mars 2023. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 09:24

Air Austral dévoile son programme de vols pour la prochaine saison, du 30 octobre 2022 au 25 mars 2023. La compagnie annonce un retour à des niveaux pré-Covid, prévoyant un taux de couverture à 100% du réseau Long-Courrier et Moyen-Courrier 2019-2020.



Elle prévoit sur ses liaisons Long-Courrier minimum un vol quotidien entre La Réunion et Paris et jusqu’à sept vols hebdomadaires entre Mayotte et Paris.



S’agissant de son réseau régional, Air Austral prévoit la reprise de ses vols vers l’île Rodrigues à compter du 2 novembre 2022, à raison d’une fréquence hebdomadaire proposée chaque mercredi, opérée au moyen d’un ATR72-600. Elle prévoit également, avec l’accord de son actionnaire de référence La SEMATRA, la reprise de ses vols Pierrefonds-Maurice à compter du 2 novembre 2022, à raison de 2 fréquences par semaine chaque mercredi et samedi.



17 destinations dans l’océan Indien



Air Austral maintient par ailleurs son programme de vols sur l’Asie, en proposant jusqu’à deux fréquences hebdomadaires au départ de La Réunion vers Chennai en Inde et Bangkok en Thaïlande.



Détail du programme des vols régional au départ de La Réunion



Réunion-Mayotte : Minimum un vol par jour et jusqu’à 9 vols hebdomadaires.

Réunion-Rodrigues : Un vol par semaine Réunion > Rodrigues Vol UU751 Décollage de La Réunion Roland Garros à 15h35 pour une arrivée à Rodrigues à 17h35 heure locale. Rodrigues > Réunion Vol UU752 Décollage de Rodrigues à 18h35, pour une arrivée à La Réunion Roland Garros à 20h35.



Réunion-Maurice : jusqu’à 4 vols par jour.

Pierrefonds-Maurice : 2 vols par semaine Pierrefonds > Maurice Vol UU118 Décollage de Pierrefonds à 09h35 pour une arrivée à Maurice à 10h30 heure locale. Maurice > Réunion Vol UU119 Décollage de Maurice à 08h00, pour une arrivée à Pierrefonds à 08h50.



Réunion-Madagascar : Réunion-Tananarive : un vol quotidien

Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences par semaine

Tamatave : 2 fréquences hebdomadaires

Diego : 1 fréquence hebdomadaire

Tuléar : 1 fréquence hebdomadaire

Fort Dauphin : 1 fréquence hebdomadaire

Majunga : 3 fréquences hebdomadaires via Mayotte opérées par sa filiale Ewa Air Réunion-Johannesburg : jusqu’à 3 fréquences par semaine.

Réunion-Chennai : jusqu’à 2 fréquences par semaine.

Réunion- Bangkok : Jusqu’à 2 fréquences hebdomadaires.

Réunion-Seychelles : jusqu’à deux fréquences par semaine.

Réunion-Moroni (Comores) : 1 vol par semaine et jusqu’à deux fréquences par semaine en haute saison.





Détail du programme des vols Long-Courrier



Réunion - Paris Charles-De-Gaulle :

Jusqu’à 2 vols par jour opérés en Boeing 777-300ER.

Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte - Paris Charles-De-Gaulle :

Minimum 4 vols par semaine et jusqu'à 7 vols hebdomadaires en Boeing 787-8.



