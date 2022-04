A la Une . Air Austral annonce la réouverture de sa ligne Réunion-Bangkok pour la période des vacances scolaires de juillet/août

Voici le communiqué d'Air Austral : Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 10:46

2 vols proposés chaque semaine du 02 juillet au 21 août 2022



Après plusieurs mois de suspension due au contexte de la crise sanitaire (Covid-19), Air Austral, avec l’accord de ses autorités de tutelle, de la Direction Générale de l’Aviation Civile et des autorités thaïlandaises, annonce la réouverture tant attendue de sa ligne Réunion-Bangkok. La reprise de ses vols se fera de façon ponctuelle pour la période des vacances scolaires de juillet/août.



Air Austral est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle du 02 juillet au 21 août 2022 deux fréquences hebdomadaires opérées en Boeing 787-8, comme suit :

Réunion > Bangkok chaque mercredi et samedi, vol UU887 Décollage de La Réunion Roland Garros à 20h00 arrivée à Bangkok à 06h25 le lendemain

Bangkok > Réunion chaque jeudi et dimanche , vol UU888 Décollage de Bangkok à 09h25 arrivée à La Réunion Roland Garros à 13h35.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie



Réunion-Madagascar

AIR AUSTRAL ANNONCE LA REOUVERTURE DE SA LIGNE

REUNION NOSY BE A COMPTER DU 02 MAI 2022



Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile Malgache, Air Austral annonce la reprise progressive de ses vols de/vers Nosy Be.



La compagnie est ainsi heureuse de proposer à sa clientèle à compter du 02 mai 2022, deux fréquences hebdomadaires chaque mardi et samedi, et jusqu’à 4 fréquences chaque semaine à compter de la mi-juin.



Ces vols seront opérées au moyen des Airbus A220-300 de la compagnie, appareils de dernière génération, modernes, au confort renouvelé.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation, en point de ventes Air Austral ou sur le site internet de la compagnie



Air Austral reste par ailleurs dans l’attente d’une approbation de son programme de/vers les autres provinces Malgaches (Tamatave, Diego, Tuléar & Fort-Dauphin).



Pour mémoire, point sur le programme global des vols d’Air Austral pour la période en cours



Programme des vols régional :



Réunion-Mayotte :

Minimum un vol par jour et jusqu’à 9 vols hebdomadaires

Réunion-Maurice :

Minimum un vol par jour et jusqu’à 4 vols par jour

Réunion-Madagascar :

4 vols par semaine entre La Réunion et Tananarive

Réunion-Chennaï : jusqu’à 2 fréquences par semaine

Réunion-Johannesburg : jusqu’à 3 fréquences par semaine

Réunion-Seychelles : jusqu’à deux fréquences par semaine

Réunion-Moroni (Comores ) : jusqu’à deux fréquences par semaine.



Renforcement du programme des vols Long-Courrier en période de haute saison



En parallèle, la compagnie Air Austral renforce son programme des vols Long-Courrier entre La Réunion et Paris, ainsi qu’entre Mayotte et Paris, sur la période de haute saison, par l’ajout de capacité additionnelle en période de vacances scolaire.



Ce programme des vols est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



La compagnie rappelle que l’entrée aux destinations citées ci-dessus est soumise à un protocole sanitaire stricte.

