Air Austral ajuste son programme des vols sur ses lignes Réunion-Mayotte et Mayotte-Paris

En raison d'une immobilisation prolongée du Boeing 787-8 d'Air Austral, rendue nécessaire aux équipes de maintenance de la compagnie pour effectuer le changement total du pare-brise de l'appareil, la compagnie se voit contrainte de procéder à des ajustements de son programme des vols, principalement sur les lignes opérées habituellement en Boeing 787-8, à savoir Réunion-Mayotte et Mayotte-Paris, pour la période du 7 au 9 novembre 2022 inclus. La compagnie donne toutes les infos pratiques à destination de ces futurs passagers :

"Les équipes de la compagnie sont entièrement mobilisées et ont travaillé à la meilleure solution de transport possible pour l’acheminement des passagers des vols impactés. A noter que la compagnie se voit également contrainte par une fermeture anticipée de la tour de contrôle de l’Aéroport de Dzaoudzi le mardi 8 novembre 2022, annoncée par le service de la Navigabilité Aérienne de Mayotte. Des ajustements du programme des vols sont malheureusement à prévoir sur ses lignes Réunion-Mayotte & Mayotte-Paris, du 07 au 09 novembre 2022 (inclus) comme suit :

Réunion-Mayotte :



- Le vol UU274 Réunion-Mayotte du lundi 7 novembre 2022 est retardé. Le décollage de La Réunion est prévu à 11h30 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 12h40 heure locale. Le vol sera opéré en Boeing 777-300ER.



- Le vol UU276 Réunion-Mayotte du lundi 7 novembre 2022 prévu à 16h00 heure locale est annulé. Les passagers sont avancés sur le vol UU 274 du même jour. Le décollage de La Réunion est prévu à 11h30 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 12h40 heure locale. Le vol sera opéré en Boeing 777-300ER.



Mayotte-Réunion :



- Le vol UU275 Mayotte-Réunion du lundi 7 novembre 2022 est retardé. Le décollage de Mayotte est prévu à 14h25 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 17h35 heure locale. Le vol sera opéré en Boeing 777-300ER.



Mayotte-Paris :



- Les passagers du vol UU977 Mayotte-Paris CDG du lundi 7 novembre 2022 sont reportés sur le vol UU979 mardi 8 novembre 2022. Décollage prévu de Mayotte à 09h25 heure locale pour une arrivée prévue à Paris Charles de Gaulle à 19H05 heure locale.



- Les passagers du vol UU977 Mayotte-Paris CDG du mardi 08 novembre 2022 sont reportés sur le vol UU979 mercredi 09 novembre 2022. Décollage prévu de Mayotte à 10h40 heure locale pour une arrivée prévue à Paris Charles de Gaulle à 20h20 heure locale.



Paris-Mayotte :



- Le vol UU976 Paris CDG – Mayotte du mardi 08 novembre 2022 est retardé. Le décollage de Paris Charles de Gaulle est prévu à 20h50 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 08h35 le lendemain matin heure locale.



- Le vol UU976 Paris CDG – Mayotte du mercredi 09 novembre 2022 est retardé. Le décollage de Paris Charles de Gaulle est prévu à 22h15 heure locale pour une arrivée à Mayotte à 10h00 le lendemain matin heure locale.



Les passagers concernés par ces modifications seront individuellement contactés via SMS et/ou mail par les équipes commerciales de la compagnie.



Aucun autre ajustement n’est à prévoir à ce jour. La compagnie prévoit un retour à la normale de son programme des vols à compter du jeudi 10 novembre 2022.



Air Austral regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1."