A la Une .. Air Austral affrète un Airbus A380





Pour mémoire, une vague d'inspections renforcées des 787-8 équipés de moteurs Rolls Royce Trent 1000 est actuellement en cours sous le contrôle du motoriste et des autorités compétentes. Les compagnies procèdent ainsi et ce en fonction des créneaux disponibles et indiqués par Rolls Royce à la réparation de leurs moteurs.



Après l'immobilisation de son Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC, la compagnie Air Austral est contrainte d'immobiliser son deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRB. Pour faire face à cette immobilisation, la compagnie régionale a dû mettre en place les premières adaptations suivantes en affrétant un Airbus A380 de la compagnie HiFly affrété du 24 août au 09 septembre. Le but : offrir à ses passagers "un confort optimal". Cet Airbus, équipé de 471 sièges et mis en ligne officiellement le 19 juillet 2017, faisait partie auparavant de la flotte de Singapore Airlines



Dans une version hautement densifié, ce type d'appareil peut transporter jusqu'à 852 passagers. L'A380 d'HiFly est configuré en trois cabines (12 sièges "First", 60 sièges "Business" et 399 sièges "Economique") et propose un haut niveau de confort avec des cabines spacieuses. Sur toute la période, Air Austral prévoit une représentation de la compagnie à bord des vols opérés par HiFly avec la présence de cinq personnels naviguant commerciaux (PNC) en soutient des équipages de la compagnie portugaise.



L'utilisation de cet appareil contraint Air Austral à effectuer des modifications de son programme des vols pour la période concernée, et en particulier sur les liaisons Mayotte/Paris et Réunion/Mayotte. En effet, l'appareil, ne répondant pas aux critères spécifiques de la piste de Dzaoudzi, et étant de trop grosse capacité pour effectuer les liaisons régionales telles que Réunion/Bangkok, amène la compagnie à réorganiser son programme des vols.



Ainsi, les passagers initialement prévus sur la ligne directe Mayotte/Paris d'Air Austral seront ainsi réacheminés jusqu'à leur destination finale via La Réunion. La compagnie a programmé sur la période concernée des vols supplémentaires Réunion/Paris opérés au moyen de l'A380 d'HiFly affrété. Pour assurer leur correspondance de/vers Mayotte, des vols additionnels entre La Réunion et Dzaoudzi seront effectués au moyen de son Boeing 737-800 et de son deuxième Boeing 787-8, immatriculé F-OLRC.



Le Boeing 787-8 immatriculé F-OLRC, dédié initialement à la liaison directe Mayotte-Paris, opèrera quant à lui le programme de vols de son "jumeau", Le F-OLRB, aux couleurs du volcan, pendant sa période d'immobilisation. Il effectuera ainsi les liaisons Réunion-Bangkok et Réunion-Mayotte.



Air Austral et ses équipes se mobilisent actuellement afin de limiter au maximum l'impact de ces perturbations. Des mesures commerciales sont d'ores et déjà mises en place.



En parallèle, la compagnie s'attelle activement à la recherche de nouvelles solutions d'affrètements disponibles à partir du 9 septembre 2018. Les informations seront communiquées le plus rapidement possible.



La compagnie "regrette la gêne occasionnée et souhaite présenter ses excuses aux passagers concernés". Elle rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers "est sa priorité absolue".



