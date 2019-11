Air Austral affirme qu’elle collaborera pleinement avec l'Autorité de la concurrence

"Certains articles de presse y faisant référence aujourd’hui, la compagnie Air Austral souhaite apporter les précisions ci-après.



Certains des bureaux de la Direction Générale d’Air Austral, ont fait l’objet ce matin d’une perquisition par l’Autorité de La Concurrence Française.



Une mise sous scellés a ainsi été réalisée dans le cadre d’une enquête ouverte par cette dernière qui s’est saisie.



Cette enquête est en lien avec le dossier de non reconduction par les Autorités Malgaches des droits de trafic temporaires de la compagnie Corsair entre la Réunion et Tananarive en 2018.



La procédure de mise sous scellés reste une procédure classique, mais reste une opération quelque peu surprenante et spectaculaire.



La compagnie a confirmé qu’elle collaborerait pleinement avec les Autorités dans le cadre de cette enquête.



« Je vous tiendrai informés des résultats qui seront obtenus à l’issue de l’enquête, ce pourquoi je reste totalement confiant. L’intégrité de notre compagnie que je représente fait en effet partie de mes priorités absolue mais aussi de nos valeurs communes », Indiquait Marie Joseph Malé, PDG d’Air Austral, dans son message adressé cet après-midi en interne."