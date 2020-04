Economie Air Austral achemine 7 tonnes de fret vers Mayotte via un vol Cargo A la demande du gouvernement, Air Austral effectuera un vol Cargo Réunion-Mayotte en 787-8 le samedi 4 avril 2020.

Depuis la décision du gouvernement français de suspendre les vols commerciaux entre La Réunion et Mayotte, et ce dans le but limiter encore les risques de propagation dans le cadre de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, Air Austral est aux côtés des autorités pour permettre en cas de besoins, l'approvisionnement de l’île de Mayotte, le transfert de personnels de santé, mais également l’organisation d’évacuations sanitaires.



Elle effectuera en ce sens, à la demande du gouvernement et dans le cadre de la continuité de service de l’Etat de/vers Mayotte, une rotation exceptionnelle Cargo aux moyens de son Boeing 787-8, entre La Réunion et Mayotte ce samedi 4 avril 2020.



· Le vol UU278 décollera de La Réunion à 14h45 pour une arrivée estimée à Mayotte à 15h55.



· Le vol UU279 décollera de Mayotte à 17h55 pour une arrivée estimée à La Réunion à 21h05.



Ce vol permettra l’acheminement de plus de 7 tonnes de Fret à Mayotte composé exclusivement de matériels sanitaires et médicaux (Médicaments, gels, produits sanguins).



Dans ce contexte difficile, Air Austral est plus que jamais mobilisée aux côtés des mahorais. Ce vol est le premier d’une série qui devrait être effectuée à la demande des autorités en lien avec l’Aviation Civile qui définissent les priorités d’emport.



La compagnie se tient ainsi prête à renouveler cette opération pour répondre aux besoins sanitaires ou gouvernementaux.







