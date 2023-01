Communiqué Air Austral a ouvert les portes de ses avions à de jeunes adolescents déficients visuels âgés entre 12 et 16 ans

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023

Air Austral a, le temps d’une journée, ouvert les portes de ses avions à Clément, Émeline et Salomé, malvoyants, et Claude, non-voyant.



Dans le cadre d’un atelier spécifique sur le transport organisé par IRSAM La Ressource, association qui œuvre quotidiennement à l’accompagnement de jeunes déficients visuels dans leur autonomie, ces jeunes ont pu enrichir leurs connaissances, se faire une représentation mentale des avions et mieux appréhender l'intérieur de la cabine et du cockpit. Il est primordial pour eux d'acquérir toujours plus d’autonomie, le but étant d'éviter qu'ils ne se fassent une fausse représentation de situations, comme ici d'un voyage en avion.



Ils étaient accompagnés par David Hoareau, Instructeur de locomotion, Fabiola Techer, AVJiste (Instructrice en Autonomie de la Vie Journalière) et Claire Develay, Éducatrice spécialisée.



Claude, Technicien de maintenance chez Air Austral, et Marie-Florence, Référente handicap pour la compagnie, les ont guidés dans la visite d’un Boeing 737-800 et d’un Boeing 777-300ER de la compagnie. Au programme : explications techniques, visite des cabines, essai des gilets de sauvetages... tout un parcours qui a su ravir et émerveiller ces adolescents.