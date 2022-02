Communiqué Air Austral : "Utilisez votre bon de continuité territoriale ou votre bon Ladom directement en ligne"

Dès ce vendredi 25 février, Air Austral permet aux voyageurs détenteurs d’un bon de continuité de la Région Réunion ou d’un bon LADO de réserver leur vol directement en ligne. Par N.P - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 11:27

Le communiqué :



A compter de ce vendredi 25 février 2022, Air Austral permet aux voyageurs, détenteurs d’un bon de continuité de la Région Réunion ou d’un bon LADOM, de réserver leur prochain voyage vers la France Métropolitaine directement sur son site internet



Plus besoin de déposer son dossier en main propre en agences Air Austral. Désormais, il est possible de réserver, payer sa commande avec son bon et recevoir ses billets d’avion sous 72h sans avoir à se déplacer en agence.



Comment faire ? :

Se rendre sur www.air-austral.com Télécharger le bon au moment du règlement de la réservation (Pour les bons de la continuité territoriale, il est important de dater et signer le bon) Procéder au règlement du montant restant directement en ligne air-austral.com. Après validation de vos documents, les équipes commerciales de la compagnie procéderont à l’émission des billets d’avion, à distance, sous un délai maximum de 72h.



« Nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui proposer cette toute nouvelle fonctionnalité et ainsi faciliter les démarches de notre clientèle. Nos équipes ont travaillé dur pour proposer ce nouvel outil, simple d’utilisation et à la portée de tous. Air Austral montre une nouvelle fois sa volonté de moderniser ses process et sa capacité à proposer des services innovants, le tout au service de ses clients », Jean Marc Grazzini, Directeur Général Adjoint en charge des Affaires Commerciales d’Air Austral.



