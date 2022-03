La grande Une Air Austral : Un pool d'investisseurs locaux prêt à investir "massivement" dans la compagnie

Air Austral peut envisager le très court terme avec optimisme. Lors du conseil d'administration de la SEMATRA qui s'est déroulé ce vendredi à la mi-journée, le prêt de 6 millions d'euros alloué par la Caisse des dépôts et consignation (CDC) a été confirmé.

Par ailleurs, et en plus de l'hypothèse d'un rapprochement capitalistique avec Corsair, un pool d'investisseurs réunionnais s'est positionné pour venir en aide à la compagnie. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 16:11

Le premier point important à retenir du conseil d'administration de la SEMATRA, c'est que le prêt de 6 millions d'euros alloué par la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) a été validé aussi bien lors de cette réunion que lors de la commission permanente de la collectivité régionale. Une bouée de sauvetage pour Air Austral qui ne connaîtra pas d'impasse de trésorerie jusqu'à la mi/fin mai 2022.



Deuxièmement, et concernant l'hypothèse du rapprochement capitalistique entre Air Austral et Corsair sous l'égide du CIRI (Conseil interministériel de restructuration industrielle), des offres issues de plusieurs fonds d'investissements extérieurs ont été faites pour le rachat des compagnies Corsair et Air Austral. Pour l'heure, toutes les options sont débattues et discutées par la collectivité régionale qui se refuse à exclure un scénario plus qu'un autre.



Troisièmement et c'est probablement la donnée la plus importante qui ressort du conseil d'administration de la SEMATRA, c'est qu'un pool d'investisseurs réunionnais apparaît pour la première fois, selon le souhait de la présidente de Région, Huguette Bello, même si aucun nom n'a fuité durant le CA de la SEMATRA.



Un appel qui a semble-t-il été entendu. Selon nos informations, ce groupe d'investisseurs locaux serait prêt à investir "massivement" dans la restructuration capitalistique d'Air Austral.



En tout état de cause, le choix entre ces deux hypothèses (rapprochement capitalistique avec Corsair ou reprise par des investisseurs réunionnais) devra être tranché avant fin juin pour respecter le calendrier du plan de sauvetage d'Air Austral.



