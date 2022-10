A la Une . Air Austral : Un Boeing reste immobilisé, la compagnie fait le point sur les modifications de vols

Des ajustements sont à prévoir sur le programme des vols de la compagnie sur la liaison Paris-Réunion-Paris pour les dimanche 16 et lundi 17 octobre 2022. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 18:04

Le communiqué :



Pour faire suite à la prolongation de l’immobilisation pour raison technique de l’un de ses Boeing 777-300ER, immatriculé FOLRE, Air Austral a pris toutes les dispositions nécessaires pour maintenir au mieux son programme des vols initial et minimiser au maximum les perturbations lourdes vis à vis de sa clientèle.





Air Austral a ainsi prolongé l’affrètement d’un Airbus A330-300 de la compagnie WAMOS, programmé sur les vols initialement prévus sur l’appareil Air Austral le temps de la maintenance nécessaire.





Des ajustements sont malheureusement à prévoir sur le programme des vols de la compagnie sur la liaison Paris-Réunion-Paris pour les dimanche 16 et lundi 17 octobre 2022.





Paris-Réunion



Le vol UU974 du dimanche 16 octobre 2022 est maintenu à l’heure. Le vol sera opéré au moyen de l’un des Boeing 787-8 de la compagnie Air Austral équipé bi-classes. Compte tenu de la capacité de l’appareil, une partie des passagers sera reportée sur le vol UU970 du même jour prévu à 19h45 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 08h40 heure locale. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330-300 de la compagnie espagnole WAMOS Air.L’appareil de Wamos Air ne disposant pas d’écrans individuels, Air Austral recommande à sa clientèle d’emporter tout le matériel nécessaire à leur divertissement à bord (tablette, livres, etc.).







Réunion-Paris

Le vol UU971 du lundi 17 octobre 2022 est maintenu à l’heure. Le vol sera opéré au moyen d’un Airbus A330-300 de la compagnie espagnole WAMOS Air. Cet appareil est équipé en bi-classe, une classe Business et une classe Economy et dispose d’écrans individuels. Aucun autre ajustement du programme des vols d’Air Austral n’est à prévoir à ce jour.





La compagnie regrette la gêne occasionnée et souhaite présenter ses excuses aux passagers concernés. Elle rappelle que la sécurité et la sûreté de ses passagers est sa priorité absolue.





Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande au passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur



http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html



ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».





