A la Une . Air Austral : Un ATR d'Ewa Air percuté par un engin, des ajustements de vols à prévoir

En raison d'un incident affectant l’ATR72-600 de la compagnie Ewa Air, des ajustements de vols sont annoncés par Air Austral sur les lignes Réunion-Diégo Suarez et Mayotte-Majunga. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 10:40





En effet, l’ATR72-600 de la compagnie Ewa Air, immatriculé F-OJZA, s’est vu percuté par un camion de "servicing" sur la plateforme aéroportuaire de La Réunion Roland Garros, entrainant une immobilisation immédiate de l’appareil.



Les équipes d’Air Austral ont travaillé à la meilleure solution de transport possible pour l’acheminement des passagers. Des ajustements de programme sont malheureusement à prévoir dans les prochains jours, sur les lignes desservies par l’appareil :



Réunion-Diégo Suarez :

Les passagers du vol UU557 Réunion Diego de ce jeudi 29 septembre 2022 sont reportés sur le vol UU557 du samedi 1er octobre 2022. Décollage prévu de La Réunion à 09h25 pour une arrivée à Diego à 11h30. Mayotte-Majunga :

Le vol UU7444 Mayotte – Majunga du vendredi 30 septembre opéré en codeshare avec Ewa Air est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU7444 du samedi 1er octobre 2022. Décollage prévu de Mayotte à 09h10 pour une arrivée à Majunga à 10h15 La compagnie regrette ce désagrément indépendant de sa volonté et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1.







Toutes les informations sont à retrouver sur



