La grande Une Air Austral : Marie-Joseph Malé révoqué de son poste de PDG

Le poste de Marie-Joseph Malé en tant que PDG d'Air Austral était sur la sellette depuis l'arrivée de la nouvelle majorité à la Région. Son sort sera scellé ce soir, à l'issue d'un conseil d'administration de la compagnie aérienne régionale : la révocation de Marie-Joseph Malé de son poste de PDG fait partie des sujets inscrits à l'ordre du jour. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 09:07

Un conseil d'administration d'Air Austral se tiendra en fin d'après-midi. Il sera bien évidemment question du projet de reprise de la compagnie régionale par un groupe d'investisseurs réunionnais, emmenés par le groupe Deleflie (Clinifutur) et regroupés au sein d'une nouvelle société dénommée Newco.



Mais le sujet qui devrait le plus retenir l'attention sera sans nul doute le point de l'ordre du jour concernant la révocation de Marie-Joseph Malé de son poste de PDG, à la demande de l'actionnaire principal actuel, la SEMATRA. Autrement dit, de la Région.



Cela fait un moment que le poste de Marie-Joseph Malé est sur la sellette. Déjà à l'époque de Didier Robert, la rumeur de son départ circulait régulièrement. En cause, une rémunération que la rumeur qualifiait d'"astronomique", des choix stratégiques douteux avec notamment l'investissement raté dans Air Madagascar ou encore un caractère hautain et cassant avec ses équipes. L'arrivée d'Huguette Bello à la présidence n'aura fait qu'accélérer une issue que beaucoup attendaient dans le milieu.



La nouvelle présidente de la Région, et donc de la SEMATRA, principal actionnaire d'Air Austral, n'a pas voulu se précipiter. Elle a d'abord souhaité maîtriser parfaitement le dossier et surtout ne pas fragiliser la position de la Région dans les difficiles négociations avec les nouveaux actionnaires et le gouvernement.



Maintenant que les choses semblent se décanter dans le bon sens, "le moment est venu", nous a dit une source proche du dossier.



Le même conseil d'administration de cet après-midi nommera Joseph Brema, l'actuel directeur général adjoint aux finances, PDG par interim.



Dominique Dufour, qui assurait jusqu'ici les fonctions de secrétaire général, est également sur le départ. Il s'apprête à rejoindre les rangs de la préfectorale dont il est issu, probablement avec le rang de sous-préfet.



À l'ordre du jour, il sera bien évidemment également question de l'état d'avancement du dossier de reprise de la compagnie par Newco. L'horizon s'est considérablement éclairci depuis l'annonce du retrait de fonds d'investissement Tikehau Ace Capital, soutenu par le gouvernement.



Newco restant seul en lice, les nouveaux actionnaires sont en position de force pour négocier. En jeu, l'abandon des dettes de la compagnie. Les négociations se déroulent sans relâche avec le CIRI (comité interministériel de restructuration industrielle) et Bercy et une solution devrait être trouvée vers la mi-juillet, nous dit-on.



Il est question d'un investissement de l'ordre de 50 millions d'euros, dont 60% devraient être apportés par un pool comprenant les plus grosses entreprises de La Réunion et emmené par Michel Deleflie du groupe Clinifutur, et 40% par la Région.



