Air Austral : Le protocole de conciliation homologué

La compagnie régionale a fait homologuer hier le protocole de conciliation encadrant son prêt garanti par l'Etat (PGE) et le rééchelonnement de certains prêts bancaires. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 10:31 | Lu 300 fois

Air Austral a fait valider hier un protocole de conciliation par le tribunal de commerce. Marie-Joseph Malet, le PDG, était présent à Champ-Fleuri pour l'occasion.



La compagnie régionale bénéficie 120 millions d'euros (dont 90 de prêt garanti par l'Etat (qui sera remboursé sur 5 ans à partir de l'an prochain) et 30 millions d'apports en comptes courants de la Sematra), mais aussi de rééchelonnements de prêts à l'amiable. Les établissements bancaires concernés sont la BFC, la Bred, la Cepc et le crédit agricole. La BPI et l'AFD sont aussi parties prenantes.



Des sommes qui devraient aider la compagnie régionale à se relever de la crise Covid, qui a lourdement impacté son activité.





