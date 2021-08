A la Une . Air Austral : Le premier A220-300 touche le sol réunionnais

Il est 14 heures sur la piste de Gillot, le premier A 220-300 s'est posé. Air Austral devient aujourd’hui la première compagnie française à intégrer l'A220-300, appareil de dernière génération, à sa flotte opérationnelle. Elle se dote ainsi d’une flotte moyen-courrier entièrement modernisée, au confort renouvelé, et destinée à une desserte plus efficiente de son réseau régional. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 14:54

Ce 12 aout 2021, la compagnie Air Austral reçoit sur ses terres les trois Airbus A220-300, permettant le renouvellement intégral de sa flotte court et moyen-courrier. La compagnie se place ainsi dans les meilleures conditions pour préparer la reprise des liaisons Internationales et confirme ses ambitions pour l’océan Indien, qui a toujours été au cœur de sa stratégie.



L’Airbus A220-300 offrira une meilleure expérience de vol avec une cabine moins bruyante, plus spacieuse et plus lumineuse pour chaque passager. De taille intermédiaire, il est équipé de 132 places (12 Confort, 120 Loisirs). Cet aéronef s’inscrit pleinement dans la démarche éco-responsable de l’entreprise. Propulsé par des moteurs de nouvelle génération PurePower PW1500G Geared Turbofan de Pratt & Whitney, l'A220 est l'avion le plus silencieux et le plus respectueux de l’environnement de sa catégorie.



L'avion se caractérise par une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport aux avions de la génération précédente, une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège inférieure de 25 %, ainsi que des émissions de NOx (oxyde d'azote) inférieures de 50 % par rapport aux normes industrielles actuelles.



Il pourra desservir toutes les destinations d’Air Austral dans un rayon de 6.000 km (3.200 miles nautiques). Les contraintes du réseau court et moyen-courrier d’Air Austral imposaient jusqu’ici l’utilisation de deux Boeing 737-800NG et d’un ATR 72-500, qui disposaient chacun d’équipages et de procédures de maintenance propres. Ces trois appareils seront ainsi remplacés.



Les A220-300 d’Air Austral sont immatriculés respectivement F-OLAV (lave), F-OMER (mer), et F-OTER (terre) en hommage aux paysages de La Réunion, affichés en grand sur les dérives des appareils.















Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur