Air Austral : Le gouvernement estime le rapprochement avec Corsair "est une option"

Lors des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale, le député David Lorion a interpellé le ministre des Comptes publics sur la situation d’Air Austral. Olivier Dussopt a confirmé que le rapprochement entre les deux compagnies était envisagé par l’Exécutif. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 08:23

Deux jours après la manifestation des employés d’Air Austral contre le mariage forcé avec Corsair, la question est arrivée aux oreilles du gouvernement. C’est le député David Lorion qui a profité des questions au gouvernement pour interpeller Olivier Dussopt à ce sujet.



Après avoir rappelé la crise Covid et les difficultés rencontrées par le secteur aérien, le député indique que les aides de l’État avaient aggravé la situation d’Air Austral. Il a même réalisé un rapport sur le sujet. « Une restructuration de la dette contractée auprès de l’État s’avère indispensable pour sauver la compagnie et pour permettre ensuite sa recapitalisation », estime David Lorion.



Il a ensuite poursuivi avec la question du "mariage forcé" avec Corsair. "Le gouvernement semble vouloir conditionner son aide exceptionnelle à une vente des actifs d’Air Austral à une autre compagnie. Cela est inacceptable et injustifié. Car la saine et libre concurrence est le principe même de la continuité territoriale."



Il rappelle que si cela venait à se faire, ce sont des emplois qui sont menacés et le prix des billets qui va augmenter.



"La continuité territoriale est une exigence républicaine"



De son côté, Olivier Dussopt a assuré que "nous avons porté une attention particulière (…) aux compagnies aériennes qui desservent les territoires d’outre-mer, puisque nous sommes convaincus comme vous que la continuité territoriale est une exigence républicaine et que le maintien des déplacements entre la métropole et l'ensemble des départements et territoires d'Outre-mer est tout à fait essentiel."



Le ministre des Comptes publics poursuit en affirmant que le gouvernement a accompagné Air Austral durant la crise et que l’État "n’est pas seul à la manoeuvre."



"En ce qui concerne l’État, nous l’avons fait d’abord en garantissant des prêts de 80 millions d'euros et de manière directe avec un prêt de l'État à la compagnie de 20 millions d'euros. Cela représente 100 millions d’euros d’aide à la trésorerie pour traverser cette crise" ajoute-t-il.



Le ministre a ensuite enchaîné en précisant que cette crise "a révélé des fragilités plus structurelles d'Air Austral auxquelles nous devons répondre. Le rapprochement avec Corsair est une option, je dis bien une option, qui aurait le mérite de préserver l’identité réunionnaise et l’implantation locale. C’est une option sur laquelle chacun devrait travailler."



Olivier Dussopt a ensuite assuré que l’État s’engageait à chercher une solution avec les autres actionnaires dans le cadre des règlements européens.

