Air Austral : La lettre et la vidéo d'adieu de Marie-Joseph Malé au personnel

Une nouvelle fois, l'ancien PDG tente de faire croire qu'il démissionne volontairement, comme il avait déjà tenté de le faire dans la journée au travers d'un communiqué envoyé à TourMag, un journal réputé pour la qualité et le sérieux de ses informations dans le domaine de l'aérien et du tourisme.Selon lui, en accord avec la Région, il aurait souhaité rester jusqu'à ce que les repreneurs aient finalisé leur dossier. Sous-entendu, maintenant que c'est fait, "j'ai proposé moi même que l'on mette fin à mon mandat et que l'on mette en place une gouvernance de transition, qui sera assurée par Joseph Brema", une preuve de continuité.Une fois de plus, Marie-Joseph Malé tort la vérité à sa guise : comme nous l'avons annoncé en exclusivité dès ce matin (voir notre article Marie-Joseph Malé révoqué de son poste de PDG ), il a bel et bien été remercié par la Région et le dossier de reprise n'est absolument pas finalisé, contrairement à ce qu'il a affirmé à Tourmag (voir à ce sujet notre article " Non, Air Austral n'a pas encore été rachetée et Malé ne démissionne pas ".